Жительница "ДНР" рассказала, как оккупанты выгнали их на улицу

Дарья Дурова Расследования 00:19, 12.05.2020

"Внутренние переселенцы" из временно оккупированного Донецка пожаловались, что местная незаконная администрация решила выселить их в принудительном порядке до 1 июля.

Альтернативного жилища жителям "ДНР" не предоставили. Об этом на камеру рассказала одна из таких переселенок. Видео было опубликовано в Twitter (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

Коллаж

"Нам негде было жить и областная "администрация" предоставила временное пристанище. Вот мы здесь прожили кто сколько лет, кто-то 6, кто-то 5, и нас выселяют. Повесили объявления на стенках в холле, что всех под роспись на ознакомление", – возмутилась женщина.

Она добавила, что если жильцы не сдадут ключи в срок, то их выселят через суд и накажут штрафом.

Женщина рассказала, что там, где она проживала ранее, находится военный городок террористов. Кроме того, жилище повреждено, коммуникации не работают и вернуться туда возможности нет.

"Приходим мы туда проведать свое жилье, а военные говорят: Нечего вам здесь делать, забудьте, что у вас есть жилье!" – возмутилась жительница "республики".

Как писал OBOZREVATEL, террористы 11 мая один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Потерь среди украинских защитников не было. Днем ранее ВСУ ранили минимум 5 оккупантов.

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