Главная Новости
9 ноября • обновлено в 17:40
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

"Очень плохо": стало известно о негативном отношении жителей ОРДЛО к Зеленскому

1.2т Читать материал на украинском

Больше половины жителей временно оккупированных территорий Донбасса (78,9%) относятся к президенту Украины Владимиру Зеленскому "плохо" или "очень плохо".

Об этом говорится в исследовании Украинского института будущего и "Зеркала недели. Украина", которое было проведено с 7 по 31 октября 2019 года при помощи компании "Нью Имидж Маркетинг Групп".

По данным социологов, 19% респондентов из ОРДЛО относятся к украинскому главе "очень хорошо" или "хорошо". "Плохо" или "очень плохого" – 49,6 и 29,3% соответственно.

Новости
"Виноват Майдан": жители ОРДЛО поразили ответом на вопрос о войне на Донбассе

На вопрос о том, изменилось ли отношение к президенту за последние месяцы, ответили "не изменилось" 44,8% респондентов, "ухудшилось" – 22,9%. Разочарованы его деятельностью – 20,5%. Стали думать о нем лучше – 2,7% участников опроса.

1,4% ждут от Зеленского экономического прорыва. При этом 13,3% "допускают вероятность" того, что ему удастся улучшить социально-экономические условия их проживания, а вот 85% считают успех "маловероятным" и "очень маловероятным".

Согласно результатам опроса, с Зеленским надежды на мир в регионе связывают 1,7% респондентов. 59% опрошенных на него не надеются, 26,5% не верят, что он может остановить войну. Что касается возможности проведения удачных переговоров с главой РФ, то 23,8% считают такой успех "очень маловероятным".

Отметим, исследование проводилось методом face-to-face. Было опрошено 1606 респондентов: 800 в неподконтрольной части Луганской и 806 в неподконтрольной части Донецкой областей. Заявляется, что погрешность результатов не превышает 3,2%.

Зеленский на Донбассе

Зеленский на Донбассе

ОП

Как писал OBOZREVATEL, недавно Владимир Зеленский заявил, что войну на Донбассе можно прекратить, только обсуждая ее в "нормандском формате" и согласовывая все решения с украинским обществом.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Донбасс опрос Новости Донбасса Новости ДНР Новости ЛНР
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
5
Смешно
1
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Если обоз публикует такие новости с опросами, не в пользу украинской стороны то я думаю украинцев к чему то готовят)
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения