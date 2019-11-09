"Очень плохо": стало известно о негативном отношении жителей ОРДЛО к Зеленскому

Больше половины жителей временно оккупированных территорий Донбасса (78,9%) относятся к президенту Украины Владимиру Зеленскому "плохо" или "очень плохо".

Об этом говорится в исследовании Украинского института будущего и "Зеркала недели. Украина", которое было проведено с 7 по 31 октября 2019 года при помощи компании "Нью Имидж Маркетинг Групп".

По данным социологов, 19% респондентов из ОРДЛО относятся к украинскому главе "очень хорошо" или "хорошо". "Плохо" или "очень плохого" – 49,6 и 29,3% соответственно.

На вопрос о том, изменилось ли отношение к президенту за последние месяцы, ответили "не изменилось" 44,8% респондентов, "ухудшилось" – 22,9%. Разочарованы его деятельностью – 20,5%. Стали думать о нем лучше – 2,7% участников опроса.

1,4% ждут от Зеленского экономического прорыва. При этом 13,3% "допускают вероятность" того, что ему удастся улучшить социально-экономические условия их проживания, а вот 85% считают успех "маловероятным" и "очень маловероятным".

Согласно результатам опроса, с Зеленским надежды на мир в регионе связывают 1,7% респондентов. 59% опрошенных на него не надеются, 26,5% не верят, что он может остановить войну. Что касается возможности проведения удачных переговоров с главой РФ, то 23,8% считают такой успех "очень маловероятным".

Отметим, исследование проводилось методом face-to-face. Было опрошено 1606 респондентов: 800 в неподконтрольной части Луганской и 806 в неподконтрольной части Донецкой областей. Заявляется, что погрешность результатов не превышает 3,2%.

Зеленский на Донбассе ОП

Как писал OBOZREVATEL, недавно Владимир Зеленский заявил, что войну на Донбассе можно прекратить, только обсуждая ее в "нормандском формате" и согласовывая все решения с украинским обществом.

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