Депутаты Кагарлыкского городского совета выяснили, что в местный отдел полиции принимали на работу людей, которые не должны там служить, а еще теряли уголовные дела.

Как пишет ВВС Украина, там исчезли 20 производств. Этот вопрос даже выносили на рассмотрение городского совета (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Жители Кагарлыка жалуются на бездействие полицейских

Председатель комиссии по регламенту и правоохранительной деятельности горсовета Сергей Павлик еще до резонансных событий несколько раз просил городских депутатов признать работу местных правоохранителей неудовлетворительной. Но большинство его не поддержало.

То, что произошло в отделении в ночь на 24 мая, депутат сравнивает с "ночным допросом в гестапо".

Местные жители жалуются на безразличие к простым людям и бездействие полицейских.

У одной женщины украли сумку с деньгами, мобильным и ключами. Она звонила на свой номер - телефон и дальше был включен, значит, его можно было разыскать по горячим следам. Но, по ее словам, местные полицейские этим не занимались, как бы женщина не просила их помочь.

Также полиция не реагировала на заявления о незаконной вырубке лесов.

"Рубили лучшие, наиболее здоровые деревья. Я спрашивала их, это такое санитарная очистка леса? Эти люди только смеялись", – вспомнила активистка Мария Ковалец.

Когда наряд полиции добрался до леса, то оттуда на удивление женщины выехала другая полицейская машина. По результатам проверки они должны были составить акт.

"Ответили, что те (неизвестные, кто рубил лес - ред.) все равно откупятся и им ничего не будет. Лучше уж без такой полиции, чем с ней", – добавила она.

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