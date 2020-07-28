Жители двух сел на Ривненщине 20 лет враждуют и дерутся: последняя стычка закончилась стрельбой. Видео

Жители двух сел Хиночи и Степангород в Ривненской области на протяжение 20 лет регулярно устраивают между собой массовые драки.

Как пишет "КП в Украине", причины такой длительной вражды точно неизвестны. Однако в сюжете ТСН отмечается, что хиночане жалуются на степаногородцев, что те едут к ним и бьют всех. В Степангороде говорят, что они просто сватаются к местным девушкам (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца новости).

"Каждый здешний ребенок с младых лет знает: "те" – враги, и дружить с ними не стоит. А взрослые подкрепляют это убеждение частыми драками, без которых здесь едва ли проходит хоть одна неделя. Последняя из них, похоже, войдет в историю сельских "битв" - на драку вышло около сотни человек с обеих сторон", – подчеркивает "КП в Украине".

Массовая драка между жителями двух сел на Ривненщине. Кадр видео ТСН

Инцидент произошел 23 июля после того, как 19 июля был избит один из жителей Степангорода.

"Приехал отец того молодого человека, которого побили, и с собой взял еще человек 15. Пришли к магазину, где была драка, и без разбору начали мутузить всех, кто под руку попадет. Один наш парень, атошник, никуда из дома особо не выходит, а тут пришел себе пива и сигарет взять, его – "Бам!", уже лежит. Другой зашел взять бутылку на день рождения – его тут же рядом "положили"", – рассказал житель села Хиночи Владимир.

Жители двух сел на Ривненщине враждуют 20 лет. Кадр видео ТСН

После этого в селе начала собираться толпа: мужчины, а также женщины. Приезжие отправились обратно, однако вскоре вернулись с "подкреплением" – около 70 жителей Степангорода. После этого началась масштабная драка с применением бит, ломов и пневматического оружия.

В итоге кто-то вызвал полицию, к прибытию которой драка уже прекратилась.

Расстояние между селами менее 8 км/ Google Maps

"Когда полиция приехала, на месте было около сотни жителей обоих сел. Примерно десять из них ушли, когда мы начали выяснять ситуацию. По предварительным данным, оружия там не было. Были петарды, взрывы которых местные могли счесть выстрелами. Пиротехника отправлена на экспертизу", – отметили правоохранители.

Трое жителей села Хиночи заявили об избиении – их допросили и предварительно признали в качестве пострадавших, вручили ходатайство о прохождении судебно-медицинской экспертизы. Но они этого не сделали. У них незначительные травмы, в больницу они не обращались.

Жители двух сел на Ривненщине враждуют 20 лет. Кадр видео ТСН

"Прекратить драку можно, если она "в процессе", а до этого – как сделать профилактику? Можно реагировать по факту, привлечь к ответственности, чтобы проучить, но так как травм как таковых нет, то и не за что привлекать. Они, когда начинают собираться, то звонят не во время драки, а уже после. Не знаем, как разомкнуть этот круг… Хотя сейчас открыто производство по статье "хулиганство"", – уточнили в пресс-службе национальной полиции в Ровенской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, в центре Киева в начале июля произошла массовая драка со стрельбой и поножовщиной.