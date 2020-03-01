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2 марта • обновлено в 01:40
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Жители Донбасса в опасности: штаб ООС пригрозил террористам Путина

1.9т
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Российско-оккупационные войска обстреливают ВСУ даже тогда, когда есть высокая вероятность попасть по мирному населению.

Об этом в Facebook заявил штаб операции Объединенных сил, отметив, что РФ нарушает все договоренности и имеет явное намерение сорвать процесс мирного урегулирования на Донбассе.

"Так, обстрел 29 февраля украинского военного автомобиля рядом с КПВВ "Марьинка" мог легко привести к жертвам среди мирных жителей, пересекающих линию соприкосновения. Только фортификационные сооружения, которые находились рядом с обстрелянным грузовиком, задержали волну обломков и не допустили потерь среди гражданских лиц.

Сегодня же, применив ПТУР против другого грузовика одного из подразделений Вооруженных сил Украины, вооруженные формирования Российской Федерации подвергли опасности местных жителей, которые могли пострадать при отклонении ракеты от цели", – рассказали в штабе ООС.

Отмечается, что украинские военные дали адекватный отпор оккупантам и ни один акт агрессии и в дальнейшем не останется без ответа.

"Уничтожение автомобилей, перевозящих продовольствие и воду, лишний раз подтверждает, что враг не желает мира для населения востока Украины и делает все, чтобы затянуть боевые действия как можно дольше", – добавили военные.

Карта ООС за 29 февраля

Карта ООС за 29 февраля

Минобороны

Как писал OBOZREVATEL, террористы РФ жестко поплатились за гибель защитников Украины. В феврале российско-оккупационные войска только по подтвержденным данным понесли огромные потери на Донбассе: 38 убитых и 44 раненых.

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Автор
Кирилл Лютый
Темы
Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
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Waix Alex
Waix Alex
Смерть рашисткой пиздобратии!Оккупанты лаптеногие---сапог-чемодан-вокзал,пока не сыграли в макинтош!
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