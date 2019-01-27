Жителей Сибири переселят в Крым: Россия придумала новую уловку

Россия собирается заселить аннексированный Крым жителями Сибири, в связи с чем национальный коммерческий банк РФ уже инициировал программу по кредитованию покупки жилья.

Как сообщает "Крым.Реалии", такую информацию предоставил руководитель направления Дирекции ипотечного кредитования РНКБ Сергей Шифрин.

"Банк рассматривает Сибирь как один из ключевых федеральных округов для потока клиентов и перспективное направление для развития. Базовая ставка для сибиряков составляет 11,5% – причем она будет единой для первичного и вторичного жилья и не изменится в зависимости от первоначального взноса", – цитирует издание Шифрина.

В свою очередь председатель комиссии Российской Гильдии риелторов Геннадий Стерник пояснил, что оккупированный полуостров стал популярным у россиян, которые "хотят там жить". По его словам, жителям Сибири предлагают недостаточно выгодную ставку для покупки жилья в Крыму.

Аннексия Крыма

"Переселиться на полуостров – мечта любого здравого человека. Нельзя сказать, что много кто переселяется в Крым, нельзя, но поток пошел, и его темпы будут нарастать", – отметил он.

Президент Ассоциации риелторов "Недвижимость Севастополя" Григорий Апресов также рассказывал, что за четыре года оккупации население города увеличилось в 1,5 раза, но многие просто арендовали жилье.

"Тем, кто приезжает из России, дают ипотеку российские банки: ВТБ, "Сбербанк". Требования связаны с общим доходом семьи и с первым взносом 30-50%", – пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жители Крыма начали возмущаться программой по кредитованию желающих купить жилье на полуострове. В сети обзывали понаехваших "ру*ней", а также пожаловались на замещение населения полуострова.

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