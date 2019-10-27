Пушки, танки, 'Грады'! Жителей Крыма шокировал 'сюрприз' оккупантов

Жителей Ялты в аннексированном Россией украинском Крыму возмутило количество военной техники на улицах и в портах.
Свое недовольство местные жители высказали в одной из групп в соцсети. Соответствующие фото на странице в Twitter опубликовала блогер с ником RoksolanaToday&Крым.
Иллюстрация. Аннексия Крыма
Она показала снимки, на которых запечатлено, как дети играют и позируют на фоне оружия.
"Не знаю, чьи это дети, но это не ялтинцев. Каких то "пмжесных" лаптей", – написала блогер.
twitter.com/KrimRt
twitter.com/KrimRt
"Там, где раньше были круизные лайнеры, сейчас военные корабли. Там, где раньше были детские аттракционы, сейчас стоят пушки, танки, "Грады"! Жесть. Наши чиновники совсем потерялись в реалиях", – возмутилась местная жительница в городском паблике.
twitter.com/KrimRt
twitter.com/KrimRt
twitter.com/KrimRt
С паблика Ялты— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) October 27, 2019
Про треш этот дикий
Я же говорю-это не наши дети
И там не мы
Винникова из Москвы.Это видно сразу pic.twitter.com/9FK7RWiZAJ
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков озвучил условие, при котором Россия будет готова на переговоры с Украиной по Крыму.
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