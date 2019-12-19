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19 декабря • обновлено в 22:16
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Порвал украинский паспорт: сторонник оккупантов обвинил Путина в "собачьей жизни" на Донбассе

5.5т
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Украинец Игорь Кнышов, который принял российское гражданство, пожаловался, что не получает пенсии и живет в "ЛНР" "собачьей жизнью".

Соответствующее видео он опубликовал на своем YouTube-канале в четверг, 19 декабря. Пенсионер также раскритиковал президента России Владимира Путина (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

Сторонник оккупантов показал ужасные условия, в которых проживает из-за безденежья. "В это время Владимир Владимирович Путин собирает большую пресс-конференцию и будет говорить, как все хорошо обстоит на Донбассе в "Луганской народной республике", – пожаловался Кнышов.

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Игорь Кнышов в своем доме

Игорь Кнышов в своем доме

Скрин видео

Он рассказал, что покупает в магазинах самые дешевые сухари и хлеб, а жилище отапливает гнилыми дровами.

"Нету у меня ни на уголь, ни на газ денег, так как Путин лишил меня пенсии в виду отсутствия прописки. А паспорта он выдает без прописки", – возмутился житель Донбасса.

Порвал украинский паспорт: сторонник оккупантов обвинил Путина в "собачьей жизни" на Донбассе

Скрин видео

На своей странице в Twitter блогер с ником Vitauskas напомнил, что Кнышов в 2014 году демонстративно разорвал паспорт Украины.

"Мечты сбываются!.. Сегодня он вновь поблагодарил Путина и Россию за то, что помогли ему встать с колен. Завидуйте, биндеры!" – с сарказмом прокомментировал видео Кнышова блогер.

Ранее Игорь Кнышов жаловался, что паспорт "ЛНР", который он также имеет, не помогает решить финансовый вопрос.

Порвал украинский паспорт: сторонник оккупантов обвинил Путина в "собачьей жизни" на Донбассе

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в "ЛНР" недавно запустили фейк о переселенце-инвалиде, которому на Сумщине якобы порвали рот из-за отказа говорить на украинском языке.

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персона
Владимир Путин
Место
Украина Луганск
Теги
российские паспорта видео Новости ЛНР Новости Донбасса
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
ахаха, рюзге миръ пришель, жриТЕ! "путен введи", еще хочется орать, дамбасянен?
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Порвать паспорт мало ,надо татуху на лоб набить. Или двуглавую курицу ,или три буквы -ДЛБ. И жизнь сразу наладится. Русня любит юродивых. Братья по разуму как ни как.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
"...Путин лишил меня пенсии в виду отсутствия прописки...." // Пу не мог лишить его пенсии тому как она и не назначалась. Правильно говорить, что Пу не дал ему пенсии. Но тем не менее 5000 рос руб на рос-паспорт он нашел. И вообще предупреждающие публикации в интернете были, что без рос-прописки рос-пенсий не будет.
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