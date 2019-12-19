Порвал украинский паспорт: сторонник оккупантов обвинил Путина в "собачьей жизни" на Донбассе

Украинец Игорь Кнышов, который принял российское гражданство, пожаловался, что не получает пенсии и живет в "ЛНР" "собачьей жизнью".

Соответствующее видео он опубликовал на своем YouTube-канале в четверг, 19 декабря. Пенсионер также раскритиковал президента России Владимира Путина (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

Сторонник оккупантов показал ужасные условия, в которых проживает из-за безденежья. "В это время Владимир Владимирович Путин собирает большую пресс-конференцию и будет говорить, как все хорошо обстоит на Донбассе в "Луганской народной республике", – пожаловался Кнышов.

Игорь Кнышов в своем доме Скрин видео

Он рассказал, что покупает в магазинах самые дешевые сухари и хлеб, а жилище отапливает гнилыми дровами.

"Нету у меня ни на уголь, ни на газ денег, так как Путин лишил меня пенсии в виду отсутствия прописки. А паспорта он выдает без прописки", – возмутился житель Донбасса.

Скрин видео

На своей странице в Twitter блогер с ником Vitauskas напомнил, что Кнышов в 2014 году демонстративно разорвал паспорт Украины.

"Мечты сбываются!.. Сегодня он вновь поблагодарил Путина и Россию за то, что помогли ему встать с колен. Завидуйте, биндеры!" – с сарказмом прокомментировал видео Кнышова блогер.

Ранее Игорь Кнышов жаловался, что паспорт "ЛНР", который он также имеет, не помогает решить финансовый вопрос.

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в "ЛНР" недавно запустили фейк о переселенце-инвалиде, которому на Сумщине якобы порвали рот из-за отказа говорить на украинском языке.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал