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26 декабря • обновлено в 10:58
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Цены, санкции и нищенство: житель Крыма рассказал правду о "прелестях" оккупации

1.5т
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В сети появилось видео, на котором парень из временно оккупированного Крыма рассказывает о том, как изменилась жизнь на полуострове после захвата Россией.

Ролик опубликовал на своем Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий (Штирлиц) Штефан (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Крымчанин рассказал о жизни в оккупации

Крымчанин рассказал о жизни в оккупации

Скриншот видео

"Правда об оккупированном Крыме не из уст кремлевских пропагандистов. Все чаще молодежь начинает выкладывать в соцсети такие видео", – отметил он.

В ролике парень жалуется на плохую мобильную связь и практически отсутствие нормальной возможности дозвониться на материк. Кроме того, он признался, что в оккупированном Крыму существуют серьезные проблемы с трудоустройством.

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"В Крыму найти работу особенно в не сезон очень тяжело. В сезон она есть, даже берут без опыта. Но в не сезон тебе здесь делать нечего. Поэтому если ты едешь в Крым в качестве заработка, ты не по адресу", – рассказывает молодой человек.

Также он рассказал об очень высоких ценах на продукты и о влиянии санкций за оккупацию украинского полуострова на жизнь обычных людей.

"Санкции, постоянно санкции. Постоянно сталкиваюсь с этим, когда не могу зайти на некоторые сервисы Google, допустим. Постоянно блокируют, приходится пользоваться VPNами. Очень большой процент нищего населения в Крыму, нищих и инвалидов", – подчеркнул крымчанин.

Цены в Крыму

Цены в Крыму

Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, жители оккупированного Крыма пожаловались в сети на катастрофический уровень зарплат. Так, крымчане написали, что их средняя зарплата равна доходу уборщика в Швеции – 15 тысяч рублей. Они также обратили внимание, что ситуация ухудшилась именно после аннексии полуострова РФ.

Кроме того, они возмутились тем, что постоянно сталкиваются с неудобствами из-за международных санкций против РФ.

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Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Аннексия Крыма
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
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Комментарии
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Петров Сергей
Петров Сергей
Браток, кому ты жалуешься. В Украине: Vodafone - связь г@вно, сервисы yandex, ВК и Одноклассники заблокированы, пользуемся VPN, цены на продукты и на бензин тебе даже и не снились. Разгул вооруженных "патриотов" в стране. Работать ездим в Польшу и к вам в РФ. А что тут говорить, приезжай сам увидишь...
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Петров Сергей, да он сопляк, ему мама денег только на обед в школе даёт ...
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Ибрагимов Золтан
Ибрагимов Золтан
Ну а как же камни с неба...рюзький мир пришел ...там где рюзький мир-нищета.хаос.безработица.алкоголизм и все прочие прелести ..
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Ибрагимов Золтан, езжай в свою кыргызию, там всё ныштак, там вилькя, лёжка, всё "он", все друг друга любить и понимать ... Ты еще тут будешь рассуждать про славян, тюбетейка ...
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Хо Хол
Хо Хол
"ситуация ухудшилась именно после аннексии полуострова РФ" - увахахах))))
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