Цены, санкции и нищенство: житель Крыма рассказал правду о "прелестях" оккупации

В сети появилось видео, на котором парень из временно оккупированного Крыма рассказывает о том, как изменилась жизнь на полуострове после захвата Россией.

Ролик опубликовал на своем Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий (Штирлиц) Штефан (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Крымчанин рассказал о жизни в оккупации Скриншот видео

"Правда об оккупированном Крыме не из уст кремлевских пропагандистов. Все чаще молодежь начинает выкладывать в соцсети такие видео", – отметил он.

В ролике парень жалуется на плохую мобильную связь и практически отсутствие нормальной возможности дозвониться на материк. Кроме того, он признался, что в оккупированном Крыму существуют серьезные проблемы с трудоустройством.

"В Крыму найти работу особенно в не сезон очень тяжело. В сезон она есть, даже берут без опыта. Но в не сезон тебе здесь делать нечего. Поэтому если ты едешь в Крым в качестве заработка, ты не по адресу", – рассказывает молодой человек.

Также он рассказал об очень высоких ценах на продукты и о влиянии санкций за оккупацию украинского полуострова на жизнь обычных людей.

"Санкции, постоянно санкции. Постоянно сталкиваюсь с этим, когда не могу зайти на некоторые сервисы Google, допустим. Постоянно блокируют, приходится пользоваться VPNами. Очень большой процент нищего населения в Крыму, нищих и инвалидов", – подчеркнул крымчанин.

Цены в Крыму Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, жители оккупированного Крыма пожаловались в сети на катастрофический уровень зарплат. Так, крымчане написали, что их средняя зарплата равна доходу уборщика в Швеции – 15 тысяч рублей. Они также обратили внимание, что ситуация ухудшилась именно после аннексии полуострова РФ.

Кроме того, они возмутились тем, что постоянно сталкиваются с неудобствами из-за международных санкций против РФ.

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