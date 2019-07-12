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Житель Киевщины обозвал мэра "г*ндоном" и выиграл у него суд: курьезная история

6.2т Читать материал на украинском

Киевский апелляционный суд освободил от административной ответственности жителя Тетиева Киевской области, назвавшего мэра города "г*ндоном".

Как пишет "Судебный репортер", в апреле 2019 года в Тетиеве проходило общественное собрание по поводу зарыбления речки Роська, в ходе которого ответчик, указывая на мэра, сказал, что такие "г*ндоны" пишут неправду.

Мэр обратился в Тетиевский райсуд, который признал ответчика виновным в мелком хулиганстве (статья 173 КУоАП) и оштрафовал на 51 гривну.

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Житель Киевщины обозвал мэра "г*ндоном" и выграл суд

Житель Киевщины обозвал мэра "г*ндоном" и выграл суд

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Нарушитель не согласился с постановлением и обратился в апелляционный суд. Он заявил, что не матерился, а имел в виду французского писателя-фантаста Ива Гандона (1899-1975), "поскольку считал, что его оппонент, как французский писатель, рассказывает фантастические вещи".

Апелляционный суд признал такую версию возможной.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экономист Александр Охрименко, который является частым гостем на РосТВ, в прямом эфире оскорбил воинов ООС, заявив, что парад на День Независимости в Украине не нужен, поскольку на него придут две калеки.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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