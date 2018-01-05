"Жить в унижении нет сил": жителей Донецка довели до ручки развлечения террористов

Жители оккупированного пророссийскими террористами Донецка считают, что увеселительные мероприятия в городе создаются для замыливания глаз.

О том, как дончане встретили Новый год, передает "Сегодня".

Эта ночь не отличалась от предыдущих "праздников" в оккупации. На площади Ленина традиционно стояла елка, местные артисты плясали на сцене, а пьяные последователи "ДНР" запускали салюты.

"Видимо, никогда нам не привыкнуть к салютам! Злость берет на этих любителей фейерверков – ну что вам, мало бабахало под окнами за все это время?! Средневековье какое-то. Или других развлечений не осталось", – задала риторический вопрос местная жительница Александра.

Террористы в новогоднюю ночь отменили комендантский час. Данной "привилегией" решились воспользоваться далеко немногие. Ведь по улицам "шатались" пьяные террористы с оружием.

"Пьяных в дымину боевиков мы начали замечать еще числа с 25-го декабря. Шутили, что они отметили католическое Рождество. А потом посмотрели – да они просто не просыхали! И в Новый год они шатались по улицам, судя по звукам – только они и гуляли по ночи", – сообщил местный житель Артем.

Дончане также рассказали, что праздничная иллюминация была только в центре города, а мероприятия на главной площади напоминали "привет из 90-х".

"Зато елку нашу охраняли автоматчики – это было просто неописуемо. А вообще, я просто недоумеваю: как под памятником Ленину, борцу с царизмом-империализмом, проходят торжества под "царским" бело-сине-красным флагом? Ведь везде пытались воткнуть цвета России, даже не "ДНР". Все это, конечно, смотрелось странно", – резюмировал Артем.

Местные жители также пожаловались, что о восстановлении домов, дорог, о возобновлении работы предприятий никакой речи не идет. Зато деньги есть на городскую елку, снегурочек и песен-плясок, чтобы убедить всех в "процветании благодати".

"Жить в этом унижении постоянном, в положении каких-то отбросов общества уже нет никаких сил. Я живу в Киевском районе Донецка, и меня уже просто выворачивает от возмущения. Одни пляшут и танцуют, другие не могут третий год дыру в крыше заделать – нет ни денег, никакой другой материальной помощи", – сообщила Анастасия.

По ее словам, окраины просто выброшены из жизни. Там раз в год в лучшем случае устраивают продуктовую ярмарку, до которой нужно идти полчаса.

"Замыливание глаз надоело! Нет в городе хозяина, который бы порядок навел. Хотя бы кто-нибудь, пусть Ринат Ахметов вернется в Донецк. Вот он бы смог нам помочь – и предприятия бы заработали, и деньги бы люди начали нормальные зарабатывать, а не это позорище – 7 тысяч рублей в месяц. И фонд бы его работал снова, помогал бы с лекарствами, с продуктами, деткам бы тоже помогал. Чтобы было все по-человечески", – возмутилась она.

Как сообщал "Обозреватель", автоматчики вокруг елки и отсутствие новогодней атрибутики возмутили пользователей сети.