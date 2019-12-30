"Жить невозможно! А тут – Голливуд": освобожденный из плена украинец сделал признание о Донбассе

Террористы на Донбассе ловят на неподконтрольной Украине территории людей и кидают в плен.

Об этом рассказал освобожденный украинец Максим Теорентер, который четыре года был в плену, передает "Лига".

"Каждый день там (на оккупированной территорией – Ред.) ловят людей. Жить людям невозможно. Все недовольны. Украина – это как Голливуд! Вы не представляете... Приезжаешь сюда – будто в Голливуд попал", – поделился Теорентер.

Он вспоминал, что за все годы плена, он боролся за свою жизнь и честь.

"Поверьте, у нас хотят забрать эту честь и эту свободу. Очень сложно там, нас там очень не любят", – добавил украинец.

Максим Теорентер Скриншот

Теорентер рассказал, что после освобождения он хочет прийти в себя, отдохнуть и осознать, что происходило все эти четыре года, пока он был в плену.

Также он добавил, что в заложниках российских террористов – то, что он сам видел и знает, находится еще 15 человек, и только в одной из колоний.

Как сообщал OBOZREVATEL,29 декабря, состоялся большой обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными "Л/ДНР", в ходе которого террористам были переданы 124 удерживаемых лица. В Украину вернулись 76 человек.

Пленных в аэропорту "Борисполь" лично встречал президент Владимир Зеленский.

После обмена в России потребовали, чтобы Украина закрепила в Конституции особый статус Донбасса.

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