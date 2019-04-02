Жириновский "урезал" Украину до двух городов

Скандальный депутат нелегитимной Госдумы России Владимир Жириновский заявил, что этнические территории Украины якобы ограничиваются только Киевом и Житомиром.

Все остальные области, в его нелепой теории, являются "русскими" землями, которые подвергли насильственной украинизации. Бредовыми фантазиями одиозный лидер ЛДПР поделился в эфире пропагандистской программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Владимир Жириновский "Эхо Кавказа"

"Украину сделали Сталин, Хрущев и Ленин. У нее была только небольшая часть — Житомир да Киев. Все! А все остальное мы им дали, подарили! И русских заставили быть украинцами", — сказал невменяемый Жириновский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев заявил, что современная Украина якобы обязана своим существованием Владимиру Ленину. Поэтому, по его мнению, географическим центром нашей страны следует считать Мавзолей на Красной площади в Москве.

Украинская журналистка Янина Соколова затроллила топ-пропагандиста Кремля Владимира Соловьева за глупую фразу. Она отметила, что в таком случае рупор путинского режима должен покинуть территорию Украины, ведь столица страны-агрессора стала ее частью.

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