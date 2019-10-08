"Выворачиваем гортань!" Жириновский отличился новым маразмом об Украине

Скандальный российский политик Владимир Жириновский заявил, что внесет в нелегитимную Госдуму России законопроект, в котором закрепит употребление неправильного словосочетания "на Украине" вместо "в Украине".

Кроме того, языковые нововведения он хочет применить и к Кыргызстану, чтобы не "коверкать" русский язык. Бредовой инициативой одиозный российский депутат поделился на своем Telegram-канале.

Владимир Жириновский "Радио Свобода"

"В последние десятилетия нам активно навязывают неестественные варианты произношения названий некоторых стран. Например, "в Украине" вместо "на Украине". Или "Кыргызстан" вместо "Киргизии". Тысячу лет мы говорили "Киргизия", но теперь вдруг должны отказаться от норм русского языка и буквально выворачивать гортань, чтобы произносить название этой республики по-киргизски. И мы же не говорим "в Камчатке", "в Сахалине", "в Кавказе", так зачем делать исключение для Украины?" – разразился возмущениями Жириновский.

Он заявил, что считает такие общепринятые правила коверканьем русского языка и унижением русской культуры. Именно поэтому его фракция ЛДПР и решила подготовить абсурдный документ.

"Мы будем настаивать через комитет Госдумы по культуре, чтобы правильные нормы были закреплены раз и навсегда, был составлен специализированный словарь, где будет четко указано, в каком случае какие предлог, произношение или ударение использовать", – написал Жириновский.

Как сообщал OBOZREVATEL, Жириновский пригрозил тюрьмой всем, кто потребует от Москвы освободить Крым. Однако в своем спиче он употребил слово, которое подтверждает факт оккупации украинского полуострова. На это обратил внимание журналист Роман Цимбалюк.

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