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8 октября • обновлено в 15:59
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"Выворачиваем гортань!" Жириновский отличился новым маразмом об Украине

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Скандальный российский политик Владимир Жириновский заявил, что внесет в нелегитимную Госдуму России законопроект, в котором закрепит употребление неправильного словосочетания "на Украине" вместо "в Украине".

Кроме того, языковые нововведения он хочет применить и к Кыргызстану, чтобы не "коверкать" русский язык. Бредовой инициативой одиозный российский депутат поделился на своем Telegram-канале.

Владимир Жириновский

Владимир Жириновский

"Радио Свобода"

"В последние десятилетия нам активно навязывают неестественные варианты произношения названий некоторых стран. Например, "в Украине" вместо "на Украине". Или "Кыргызстан" вместо "Киргизии". Тысячу лет мы говорили "Киргизия", но теперь вдруг должны отказаться от норм русского языка и буквально выворачивать гортань, чтобы произносить название этой республики по-киргизски. И мы же не говорим "в Камчатке", "в Сахалине", "в Кавказе", так зачем делать исключение для Украины?" – разразился возмущениями Жириновский.

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Он заявил, что считает такие общепринятые правила коверканьем русского языка и унижением русской культуры. Именно поэтому его фракция ЛДПР и решила подготовить абсурдный документ.

"Мы будем настаивать через комитет Госдумы по культуре, чтобы правильные нормы были закреплены раз и навсегда, был составлен специализированный словарь, где будет четко указано, в каком случае какие предлог, произношение или ударение использовать", – написал Жириновский.

Как сообщал OBOZREVATEL, Жириновский пригрозил тюрьмой всем, кто потребует от Москвы освободить Крым. Однако в своем спиче он употребил слово, которое подтверждает факт оккупации украинского полуострова. На это обратил внимание журналист Роман Цимбалюк.

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Персона
Владимир Жириновский
Место
Россия
Тег
Государственная Дума России
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Когда страна в глубокой ''Ж'' то не важно ''В'' или ''НА''
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Коксовый Ларушка
Коксовый Ларушка
У этого борова отсохла последняя клетка его небольшого мозга. Вызывает брезгливость, как слизень после дождя.
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филипп филипыч
филипп филипыч
если украинцев коробит словосочетание на украине то почему бы в качестве дружбы не говорить в украине? мы в конце концов братские народы. я лично за последние 5 лет стал специально говорить в украине дабы не обижать украинцев - хотя раньше никогда даже не думал что это кого то задевает.
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филипп филипыч
филипп филипыч
а жирик канеш тот еще баран
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