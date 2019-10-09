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9 октября • обновлено в 18:19
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"Погоним Януковича на танке до Киева!" Жириновский разразился бредовыми угрозами Украине

3.1т Читать материал на украинском

Скандальный российский политик Владимир Жириновский заявил, что Россия должна посадить беглого экс-президента Украины Виктора Януковича на танк и отправить в Киев. Там он якобы беспрепятственно сможет объявить о присоединении страны к Российской Федерации.

Жириновский убежден, что сейчас оккупанты допускают те же ошибки, что и во время войны в Афганистане, лишая себя возможности захватить всю территорию страны. Наглыми имперскими планами он поделился на своем Telegram-канале.

"В Украине мы повторяем ошибки Афганистана. В 1979 году Институт востоковедения дал положительный анализ возможного введения войск в Афганистан. Ввели и увязли там на 10 лет, отношения со всем исламским миром испортили и ушли, ничего не добившись. Какой конечный результат? Отрицательный! В Украине то же самое", – возмутился депутат нелегитимной Госдумы.

Новости
"Выворачиваем гортань!" Жириновский отличился новым маразмом об Украине
Владимир Жириновский

Владимир Жириновский

РБК

Скандальный лидер ЛДПР также выразил недовольство в связи с тем, что в 2014 году России удалось оккупировать только Крым и часть Донбасса. Он назвал это половинчатыми действиями.

"Если начали действия – доводите до конца. Я бы всю Украину освободил. Януковича на танк посадил бы и гнал до Киева. А в "освобожденной" столице он объявил бы о воссоединении Украины с Россией. Он имел полное право на это, он законно избранный президент Украины, никто и слова не сказал бы. А мы влезли, война на Донбассе началась и никакого движения уже пять лет. 13 тысяч русских погибли зачем? Ради чего?" – разразился маразматичными умозаключениями Жириновский, цинично назвав погибших в войне украинцев россиянами.

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Темы
российская пропаганда Российско-украинский конфликт
Персоны
Владимир Жириновский Виктор Янукович
Место
Россия
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Ярко и красиво украинская армия пердолит росийскую армию на Донбассе!Украина готова к войне с росией и росийскими окупантами
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Мир Миру
Мир Миру
Зараз Янукович вже нікому не цікавий: ні Україні, ні Росії.
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Кор Павел
Кор Павел
Жирик прав
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Борисс Робот
Борисс Робот
Кор Павел, не забудь его в зад поцеловать при встрече...
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