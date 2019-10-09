"Погоним Януковича на танке до Киева!" Жириновский разразился бредовыми угрозами Украине

Скандальный российский политик Владимир Жириновский заявил, что Россия должна посадить беглого экс-президента Украины Виктора Януковича на танк и отправить в Киев. Там он якобы беспрепятственно сможет объявить о присоединении страны к Российской Федерации.

Жириновский убежден, что сейчас оккупанты допускают те же ошибки, что и во время войны в Афганистане, лишая себя возможности захватить всю территорию страны. Наглыми имперскими планами он поделился на своем Telegram-канале.

"В Украине мы повторяем ошибки Афганистана. В 1979 году Институт востоковедения дал положительный анализ возможного введения войск в Афганистан. Ввели и увязли там на 10 лет, отношения со всем исламским миром испортили и ушли, ничего не добившись. Какой конечный результат? Отрицательный! В Украине то же самое", – возмутился депутат нелегитимной Госдумы.

Владимир Жириновский РБК

Скандальный лидер ЛДПР также выразил недовольство в связи с тем, что в 2014 году России удалось оккупировать только Крым и часть Донбасса. Он назвал это половинчатыми действиями.

"Если начали действия – доводите до конца. Я бы всю Украину освободил. Януковича на танк посадил бы и гнал до Киева. А в "освобожденной" столице он объявил бы о воссоединении Украины с Россией. Он имел полное право на это, он законно избранный президент Украины, никто и слова не сказал бы. А мы влезли, война на Донбассе началась и никакого движения уже пять лет. 13 тысяч русских погибли зачем? Ради чего?" – разразился маразматичными умозаключениями Жириновский, цинично назвав погибших в войне украинцев россиянами.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее Жириновский пригрозил лично приехать в Киев для его взятия 7 ноября. Он размечтался, что там прямо на вокзале его будут встречать пионеры с цветами.

Подобный маразм звучал и из уст топ-пропагандиста Кремля Владимира Соловьева. Он заявлял, что что в Киев может войти танковая колонна во главе со сбежавшим в Россию экс-президентом Виктором Януковичем.

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