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24 декабря • обновлено в 08:47
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Жили в металлических контейнерах: секретный бункер "ДНР" попал на видео

6.3т
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Украинские военные раскопали тайный бункер террористов "ДНР" на Светлодарской дуге. Нашли его случайно, укрепляя свои фортификационные сооружения.

В бункере есть бетонные перекрытия в несколько рядов и металлические контейнеры в середине, где жили боевики. Об этом сообщает ТСН. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы)

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"На Светлодарке в последнее время боевики довольно часто и прицельно стреляют их пулеметов и минометов. О Минских соглашениях наши военные знают, а с той стороны явно нет. На брустверах перед окопами ни одного целого мешка — все простреленные. Враг не далеко, а его укрепления напротив наших видно невооруженным глазом", — рассказывает украинский военнослужащий.

Теперь бункер заняли воины ВСУ и он спасает жизни нашим солдатам во время тяжелых обстрелов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террорист рассказал о пытках в тайной тюрьме "ДНР", которые якобы одобрил президент РФ Владимир Путин.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Война на Донбассе
Место
Россия
Тег
Новости Донбасса
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
"Теперь бункер заняли воины ВСУ ..." Живите пока ... Он заминирован ...
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
Тсн сообщает.помойка ссылается на помойку. Это п.
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Юг Руси
Юг Руси
Если пиримоги закончились, их надо придумать! (высосать из пальца) )))))))))))
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