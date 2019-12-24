Жили в металлических контейнерах: секретный бункер "ДНР" попал на видео

Украинские военные раскопали тайный бункер террористов "ДНР" на Светлодарской дуге. Нашли его случайно, укрепляя свои фортификационные сооружения.

В бункере есть бетонные перекрытия в несколько рядов и металлические контейнеры в середине, где жили боевики. Об этом сообщает ТСН. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы)

"На Светлодарке в последнее время боевики довольно часто и прицельно стреляют их пулеметов и минометов. О Минских соглашениях наши военные знают, а с той стороны явно нет. На брустверах перед окопами ни одного целого мешка — все простреленные. Враг не далеко, а его укрепления напротив наших видно невооруженным глазом", — рассказывает украинский военнослужащий.

Теперь бункер заняли воины ВСУ и он спасает жизни нашим солдатам во время тяжелых обстрелов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террорист рассказал о пытках в тайной тюрьме "ДНР", которые якобы одобрил президент РФ Владимир Путин.

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