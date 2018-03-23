Жгли инструкции? Всплыли подозрительные фото Савченко с Рубаном

28 апреля 2017 года внефракционный народный депутат Надежда Савченко и руководитель Центра освобождения пленных Владимир Рубан жгли документы в центре Киева.

Савченко и Рубан попали в поле зрения случайных свидетелей, которые находились в этом месте со свадебной процессией в районе Почтовой площади. На тот момент прохожие узнали только Савченко и сфотографировали ее, сообщает "Главком".

"Парочка жгла документы и растирала пепел", - рассказали свидетели.

При этом сначала они сфотографировали только Савченко. Рубана же опознали лишь после того, как его фото начали часто мелькать в СМИ в связи с обвинением в подготовке терактов.

Как сообщал "Обозреватель", в Шевченковском районном суде Киева 23 марта проходит суд над Надеждой Савченко.

Прокурор попросил избрать меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог сроком на 60 дней. При этом он указал на то, что Савченко якобы может скрыться от следствия.