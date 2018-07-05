"Ему резали руки и артерии": экс-нардеп сделал новое заявление о странной гибели сына

Экс-народный депутат Александр Ржавский, старшего сына которого нашли мертвым и с множественными ранами, считает, что полиция не расследует дело должным образом.

Правоохранители, по его мнению, бездействуют в расследование смерти, хотя самые первые дни после преступления являются самыми важными. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Не проводят никаких экспертиз и даже до сих пор (!) не включили телефон моего сына, в котором отражены последние часы его жизни. Полиция не снимает информацию с камер видеонаблюдения, расположенных по пути его следования, а ведь информация хранится всего несколько дней, и многое уже утрачено. Мы сами ездим и просим эти материалы, узнавая, что никто из правоохранителей их еще не запрашивал", ― поделился Александр Ржавский.

Погибший Дмитрий Ржавский

Также он заявил, что медики провели экспертизу без учета многих важных факторов, к примеру того, что погибший являлся левшой и страдал гемофобией (боязнью крови. ― Ред.).

Отец погибшего считает, что Дмитрия убили. По его словам, это было похоже на "изуверскую пытку".

"Ему резали руки и артерии на шее", ― рассказал он.

"Такое отношение полиции говорит либо о полном профессиональном крахе правоохранительных органов, либо о заказном характере расследования этого дела в отношении именно моего сына", ― высказался Ржавский.

В своем посте он обратился к президенту Украины Петру Порошенко и попросил его помочь установить истину в расследовании.

"Вы президент Украины, и я рассчитываю на силу государства и его защиту", ― подытожил отец погибшего.

Как писал OBOZREVATEL, знакомые погибшего Дмитрия Ржавского утверждают, что за несколько недель до смерти он все время находился в подавленном состоянии.