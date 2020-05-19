Фотографию обнаженной харьковчанки Татьяны Пьяновой, подозреваемой в жестоком убийстве с обезглавливанием своей 13-летней дочери Кристины, выставил для публичного доступа боец полка особого назначения.
Об этом рассказал начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Харьковской области Валерий Сокуренко, пишет NewsRoom. "Расследование будет закончено, работник будет наказан", – заверил он.
Что касается публикации снимка отрубленной головы ребенка, то по этому факту также проводится проверка управлением патрульной полиции.
Татьяна Пьянова
Как сообщал OBOZREVATEL:
Невменяемую обнаженную женщину с пакетом, в котором лежала человеческая голова, задержали 30 апреля в 05:30 в Харькове.
При этом она бросалась на полицейских. В погоне принимали участие четыре экипажа полиции.
Оказалось, что в пакете находилась голова дочери-подростка неадекватной женщины. Обезглавленное тело девочки обнаружил ее дядя и заявил в полицию.
Личность женщины, которую задержали в Харькове с отрезанной головой несовершеннолетней дочери, установлена. Ею оказалась 38-летняя жительница села Подворки Татьяна Пьянова.
Прощание с 13-летней Кристиной состоялось в Подворках 5 мая. Девочку похоронили в белом свадебном платье. В сети появилось видео похорон.
Подозреваемая в убийстве Татьяна Пьянова сейчас находится в СИЗО, но 28 мая Апелляционный суд Харькова планирует рассмотреть жалобу адвоката.
Сторона защиты намерена просить домашний арест, мотивируя тем, что у правоохранителей нет доказательств того, что Пьянова может скрываться от следствия.
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