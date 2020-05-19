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19 мая • обновлено в 15:10
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Жестокое убийство школьницы под Харьковом: спецназначенец засветил скандальные фото

  • После задержание с пакетом, в котором была голова дочери, Татьяна Пьянова вела себя неадекватно: она утверждала, что ее ребенка зовут Ева, и называла его "ошибкой молодости"

  • Соседи подозреваемой утверждали, что она была хорошей матерью

  • По некоторым сведениям, Пьянова занималась оккультными ритуалами

  • Незадолго до гибели дочери она убрала из дома иконы и завесила зеркала в доме

9.4т
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Фотографию обнаженной харьковчанки Татьяны Пьяновой, подозреваемой в жестоком убийстве с обезглавливанием своей 13-летней дочери Кристины, выставил для публичного доступа боец полка особого назначения.

Об этом рассказал начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Харьковской области Валерий Сокуренко, пишет NewsRoom. "Расследование будет закончено, работник будет наказан", – заверил он.

Что касается публикации снимка отрубленной головы ребенка, то по этому факту также проводится проверка управлением патрульной полиции.

Татьяна Пьянова

Татьяна Пьянова

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Убийство в Харькове
Место
Украина Харьков
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