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Жестокое убийство госохранника в Киеве: суд отпустил боксера под залог в 600 тысяч

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Задержанного боксера Петра Очеретяного, подозреваемого в убийстве 26-летнего сотрудника Управления государственной охраны, отпустили под залог.

Как сообщается на Facebook-странице "Киев Оперативный", речь идет о 600 тысячах гривен.

Также уточняется, что на мужчину надели электронный браслет.

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Петр Очеретяный

Петр Очеретяный

Соцсети

Петр Очеретяный

Петр Очеретяный

Соцсети

Петр Очеретяный в зале суда

Петр Очеретяный в зале суда

Кадр видео с места преступления

Кадр видео с места преступления

Информатор

Как писал OBOZREVATEL:

  • 2 января на территории ЖК "Французский квартал" мужчина убил своего оппонента в перепалке одним ударом в голову. Поводом для этого стал "дорожный" спор — нападавший и жертва не могли ''поделить'' приоритетность движения.

  • Боксер скрылся с места происшествия и сутки прятался от правоохранителей, изменив внешность. После огласки его имени и фамилии Петр Очеретяный сам пришел в полицию вместе со своим адвокатом.

  • Подозреваемому в убийстве боксеру избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней с правом залога.

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Темы
КриминалНовости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Теги
судубийство
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