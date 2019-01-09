Жестокое убийство госохранника в Киеве: суд отпустил боксера под залог в 600 тысяч

Задержанного боксера Петра Очеретяного, подозреваемого в убийстве 26-летнего сотрудника Управления государственной охраны, отпустили под залог.
Как сообщается на Facebook-странице "Киев Оперативный", речь идет о 600 тысячах гривен.
Также уточняется, что на мужчину надели электронный браслет.
Петр Очеретяный
Соцсети
Петр Очеретяный
Соцсети
Петр Очеретяный в зале суда
Кадр видео с места преступления
Информатор
Как писал OBOZREVATEL:
2 января на территории ЖК "Французский квартал" мужчина убил своего оппонента в перепалке одним ударом в голову. Поводом для этого стал "дорожный" спор — нападавший и жертва не могли ''поделить'' приоритетность движения.
Боксер скрылся с места происшествия и сутки прятался от правоохранителей, изменив внешность. После огласки его имени и фамилии Петр Очеретяный сам пришел в полицию вместе со своим адвокатом.
Подозреваемому в убийстве боксеру избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней с правом залога.
Читайте все новости по теме "Криминал" на OBOZREVATEL.