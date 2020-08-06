Жестокое убийство девушки на Черниговщине: полиция задержала 26-летнего подозреваемого

На Черниговщине задержан подозреваемый в убийстве 23-летней девушки. ГолосUA

Полицейские задержали 26-летнего мужчину, который обоснованно подозревается в жестоком убийстве 23-летней девушки в селе Семеновка Черниговской области.

Как сообщил OBOZREVATEL информированный источник в правоохранительных органах, речь идет об одном из местных жителей.

"Им оказался местный житель 1994 года рождения. Он задержан, мотивы преступления устанавливаются", – отметил собеседник.

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