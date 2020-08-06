МоваЯзык

Топ-темы:

Жестокое убийство девушки на Черниговщине: полиция задержала 26-летнего подозреваемого

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Расследования
11,3 т.

  • На Черниговщине полиция задержала подозреваемого в совершении жестокого убийства 23-летней девушки

  • Им оказался местный 26-летний житель

  • Трагедия произошла 26 июля: девушку со смертельным ранениями нашли в бессознательном состоянии прямо на улице

  • Она умерла в больнице от критической кровопотери

На Черниговщине задержан подозреваемый в убийстве 23-летней девушки

На Черниговщине задержан подозреваемый в убийстве 23-летней девушки. ГолосUA

Полицейские задержали 26-летнего мужчину, который обоснованно подозревается в жестоком убийстве 23-летней девушки в селе Семеновка Черниговской области.

Как сообщил OBOZREVATEL информированный источник в правоохранительных органах, речь идет об одном из местных жителей.

"Им оказался местный житель 1994 года рождения. Он задержан, мотивы преступления устанавливаются", – отметил собеседник.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • девушку со смертельными ранениями нашли на улице в бессознательном состоянии. Впоследствии она скончалась в больнице от кровопотери.

  • Мотив преступления пока неизвестен, ведь деньги и золотые украшения погибшей остались не тронутыми.

УкраинаЧерниговКриминалНациональная полиция Украины
Поделиться в Facebook
  2. Расследования