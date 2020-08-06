Жестокое убийство девушки на Черниговщине: полиция задержала 26-летнего подозреваемого
На Черниговщине полиция задержала подозреваемого в совершении жестокого убийства 23-летней девушки
Им оказался местный 26-летний житель
Трагедия произошла 26 июля: девушку со смертельным ранениями нашли в бессознательном состоянии прямо на улице
Она умерла в больнице от критической кровопотери
На Черниговщине задержан подозреваемый в убийстве 23-летней девушки. ГолосUA
Полицейские задержали 26-летнего мужчину, который обоснованно подозревается в жестоком убийстве 23-летней девушки в селе Семеновка Черниговской области.
Как сообщил OBOZREVATEL информированный источник в правоохранительных органах, речь идет об одном из местных жителей.
"Им оказался местный житель 1994 года рождения. Он задержан, мотивы преступления устанавливаются", – отметил собеседник.
Как сообщал OBOZREVATEL:
девушку со смертельными ранениями нашли на улице в бессознательном состоянии. Впоследствии она скончалась в больнице от кровопотери.
Мотив преступления пока неизвестен, ведь деньги и золотые украшения погибшей остались не тронутыми.