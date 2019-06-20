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Жестокое убийство 11-летней Даши: в Одессе показали фото подозреваемого

24.4тЧитать материал на украинском

В Одессе показали фотографию подозреваемого в жестоком убийстве 11-летней Даши Лукьяненко Николая Тарасова.

Как известно, жителю села Ивановка, которого задержали за преступление, 22 года. Парень до последнего не вызвал подозрений, так как казался всем тихим и вел затворнический образ жизни. По словам матери подозреваемого, в день убийства он сходил в душ, играл в компьютерные игры и смотрел фильм в наушниках.

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Николай Тарасов

Николай Тарасов

Autoмаяк Одессы

Николая арестовали после того, как тело ребенка было обнаружено в выгребной яме его дома. Правоохранители опасаются, что разъяренные люди могут устроить самосуд над подозреваемым.

Жестокое убийство 11-летней Даши: в Одессе показали фото подозреваемого

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Подозреваемый не признавался в содеянном до тех пор, пока его не выдала местная жительница. По его словам, убийство девочки произошло именно в том месте, где жители Ивановки слышали крик.

  • В эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин сообщил, что парень не учится и не работает, все дни проводит за компьютером, иногда помогает родителям, которые работают на рынке в Ивановке.

  • Близкие 11-летней Дарьи опознали тело ребенка. По словам следователя, родители 22-летнего подозреваемого, скорее всего, не знали о содеянном. Также они отказались нанимать ему адвоката. Правоохранители рассказали, что парню грозит пожизненное заключение.

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Место
УкраинаОдесса
Теги
убийстводети
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
На фото типичный бендеровец,который продолжил дело своего героя
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Валевич Борис
Валевич Борис
Удавить суку!
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Ууууу...украинска рожа
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