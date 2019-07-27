Жестоко пытали: на Житомирщине нашли труп врага Пашинского

26 июля близ села Липляли Малинского района Житомирской области обнаружено тело убитого 23-летнего жителя Коростеня Ильи Обихода по прозвищу "Француз".

Как сообщает "Страна", мужчина связан с предвыборной кампанией по мажоритарному округу в Корестене, по которому баллотировался скандальный народный депутат от "Народного фронта" Сергей Пашинский.

Отмечается, что Илья Обиход пропал 28 июня после того, как помог противникам Пашинского подобрать клонов-однофамильцев – Михаила Пашинского и своего сослуживца Ивана Пашинского.

Однако оба однофамильца сняли свои кандидатуры 26 июня без объяснения причин. По информации издания, с обоими якобы "жестко" пообщались люди из охраны Сергея Пашинского.

Сергей Пашинский Лига.Нет

Знакомые Ильи Обихода также заявили "Стране" о своих подозрениях по поводу его пропажи – у них были опасения, что "Француза" убили люди, которые работают на Сергея Пашинского в отместку за клонов.

По данным источников в полиции Житомирской области, тело Ильи Обихода найдено в лесопосадке – оно было присыпано землей.

Перед смертью парня явно пытали – тело раздето почти догола, сломана челюсть. На голову мужчины убийцы натянули пластиковый мешок.

По предварительной информации, "Француз" был убит выстрелом в спину. Открыто уголовное производство по части 1, ст. 115 УК Украины – умышленное убийство.

Отметим, что "фронтовик" Сергей Пашинский все же проиграл на выборах.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 22 июля, из Киева в Житомирскую область направили вертолет со спецназом на избирательный округ №64, где проиграл Пашинский. Это было связано с "анализом оперативной обстановки и информации о возможных провокациях во время транспортировки избирательной документации из участковых избирательных комиссий".

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