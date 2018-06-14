"Жестоко наказывают!" В сети показали работу легендарной группы разведчиков ВСУ на Донбассе

Разведчики первого батальона 54-й бригады, легендарная группа К-2, жестоко наказывают врага на Донбассе.
Кадры их "работы" показало сообщество "Вернись живим" в Facebook.
"Вражеские обстрелы населенных пунктов Светлодарск дуги жестко наказываются этими ребятами. Десятки единиц уничтоженной техники и враждебных позиций", - говорится в комментарии к видео.
Показана работа легендарных разведчиков ВСУ
Скриншот с видео
Отмечается, что на записи показано, что каждый день происходит на Востоке и несколько секунд о тех, кого защищают военные.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ВСУ показали в сети мощный танковый бой во время учений на Донбассе.
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