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"Жестоко наказывают!" В сети показали работу легендарной группы разведчиков ВСУ на Донбассе

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Разведчики первого батальона 54-й бригады, легендарная группа К-2, жестоко наказывают врага на Донбассе.

Кадры их "работы" показало сообщество "Вернись живим" в Facebook.

"Вражеские обстрелы населенных пунктов Светлодарск дуги жестко наказываются этими ребятами. Десятки единиц уничтоженной техники и враждебных позиций", - говорится в комментарии к видео.

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Показана работа легендарных разведчиков ВСУ

Скриншот с видео

Отмечается, что на записи показано, что каждый день происходит на Востоке и несколько секунд о тех, кого защищают военные.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ВСУ показали в сети мощный танковый бой во время учений на Донбассе.

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Темы
Российско-украинский конфликтНовости Донецка и Донецкой областиОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
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