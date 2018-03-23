"Жестокий человек": мать Ноздровской назвала возможного заказчика убийства дочери

Заказать убийство правозащитницы Ирины Ноздровской мог Дмитрий Россошанский, ранее совершивший ДТП, в котором погибла младшая сестра Ирины.
Такое мнение высказала мать погибшей Екатерина Дуняк во время пресс-конференции 23 марта, сообщает корреспондент "Обозревателя".
"Заказчиком убийства моей старшей дочери Ирины является Дмитрий Россошанский. Наши знакомые говорили, что он отомстит дочке. По их словам, Дмитрий жестокий человек и уберет Иру", - рассказала женщина.
По словам Екатерины, ее дочь не верила, что кто-то из семьи Россошанских пойдет на убийство.
"Но они пошли на это", - отметила женщина, добавив, что у Россошанского-младшего есть друзья наркоманы, которые и могли совершить убийство.
Судебное заседание. Слева направо: Ирина Ноздровская, ее дочь Анастасия, мать Екатерина и отец Сергей.
Дочь Ноздровской Анастасия в комментарии "Обозревателю" сообщила, что Юрий Россошанский (отец Дмитрия), которого полиция подозревает в убийстве правозащитницы, не мог самостоятельно убить ее мать.
"Ему помогали. Это люди, связанные с Дмитрием Россошанским, их три человека", - рассказала девушка, отметив, что фамилии подозреваемых она сообщила полицейским практически сразу, как стало известно о смерти Ирины Ноздровской.
Юрий Россошанский
Дмитрий Россошанский
Как сообщал "Обозреватель", Ноздровскую нашли мертвой 1 января 2018 года в речке возле села Демидов. В ее убийстве подозревают отца Дмитрия Россошанского Юрия. Сейчас оба Россошанских находятся в СИЗО: Юрий по подозрению в убийстве, Дмитрий – за совершение ДТП, в котором погибла младшая сестра Ирины Светлана Сапатинская.
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