"Жестокий человек": мать Ноздровской назвала возможного заказчика убийства дочери

Заказать убийство правозащитницы Ирины Ноздровской мог Дмитрий Россошанский, ранее совершивший ДТП, в котором погибла младшая сестра Ирины.

Такое мнение высказала мать погибшей Екатерина Дуняк во время пресс-конференции 23 марта, сообщает корреспондент "Обозревателя".

"Заказчиком убийства моей старшей дочери Ирины является Дмитрий Россошанский. Наши знакомые говорили, что он отомстит дочке. По их словам, Дмитрий жестокий человек и уберет Иру", - рассказала женщина.

По словам Екатерины, ее дочь не верила, что кто-то из семьи Россошанских пойдет на убийство.

"Но они пошли на это", - отметила женщина, добавив, что у Россошанского-младшего есть друзья наркоманы, которые и могли совершить убийство.

Судебное заседание. Слева направо: Ирина Ноздровская, ее дочь Анастасия, мать Екатерина и отец Сергей.

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Дочь Ноздровской Анастасия в комментарии "Обозревателю" сообщила, что Юрий Россошанский (отец Дмитрия), которого полиция подозревает в убийстве правозащитницы, не мог самостоятельно убить ее мать.

"Ему помогали. Это люди, связанные с Дмитрием Россошанским, их три человека", - рассказала девушка, отметив, что фамилии подозреваемых она сообщила полицейским практически сразу, как стало известно о смерти Ирины Ноздровской.

Юрий Россошанский

Дмитрий Россошанский

Как сообщал "Обозреватель", Ноздровскую нашли мертвой 1 января 2018 года в речке возле села Демидов. В ее убийстве подозревают отца Дмитрия Россошанского Юрия. Сейчас оба Россошанских находятся в СИЗО: Юрий по подозрению в убийстве, Дмитрий – за совершение ДТП, в котором погибла младшая сестра Ирины Светлана Сапатинская.