Жестокая казнь: экс-нардеп нашел нестыковки в деле об убийстве сына

В деле об убийстве сына экс-нардепа Александра Ржавского Дмитрия есть множество нестыковок, однако полиция их якобы не замечает.

Такое заявление сделал сам бывший парламентарий во время общения с журналистами, пишут "Вести". При этом возможность самоубийства отец исключает.

По словам политика, его сына не просто убили – это убийство было осуществлено, как жестокая казнь. У Дмитрия Ржавского были перерезаны артерии на руках и шее.

При этом Ржавский-старший предъявил претензии к качеству работы полиции. До сих пор, по его словам, не были проведены экспертизы телефонов и камер слежения, расположенных по пути следования Дмитрия к месту убийства. По его словам, семья погибшего своими силами исследовала трекинг телефона, и он указывает на то, что когда момент смерти уже наступил, телефон продолжал двигаться вблизи места убийства вплоть до приезда следователей и полиции. Также уже после убийства, кто-то открывал приложения в телефоне Дмитрия. При этом телефон лежал на кресле – и на нем не было крови.

“Дима лежал ровно и его обувь – кроксы – были у него на ногах. Само положение тела указывает на то, что его взяли под мышки, протащили и уложили”, – рассказывает экс-нардеп. – Преступники рассчитывали на то, что люди, подавленные таким горем, не будут публиковать столь интимные вещи. Но у меня большая семья и убийца ходит на свободе – и это каждого из нас ставит под угрозу”.

Как сообщал OBOZREVATEL, у погибшего при странных обстоятельствах Дмитрия Ржавского были финансовые разногласия со своим бизнес-партнером.