Жестокая драка девочек в Ривне: появились новые подробности

Девочки-подростки, которые устроили драку среди бела дня в Ривне, тягали друг друга за волосы и катались по земле.

По словам местной жительницы Ольги Константиновой, за этим инцидентом наблюдали около десяти человек, говорится в сюжете телеканала "UA: Рівне".

"Девочки стояли, смотрели, никто ничего не делал. Потом начали обзывать и разбегаться", - рассказала она.

По мнению психолога Василия Галябара, конфликты между подростками возникают из-за неумения договариваться.

"Они это не делали шутя, я слышал, как они ругаются, кого-то воспитывают, то есть они уверены в своей правоте. Вот это меня волнует. Видно у них был опыт, что драться можно. Это такой недостаток социального разума. Если до 15 лет не отложилось, это самая большая проблема", - отметил он.

В полиции выяснили, что девочки являются студентками училища.

Инспектор отдела ювенальной превенции Нацполиции области Татьяна Михайлюк сообщила, что всех участниц драки установили. "Они лично подтвердили, что претензий друг к другу не имеют, конфликт исчерпан", - добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Николаеве произошла массовая драка в троллейбусе, момент попал на видео.