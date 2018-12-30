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Жестко отомстили ''Л/ДНР'': стало известно о новом успехе ВСУ на Донбассе

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Бойцы Операции Объединенных сил 29 декабря ликвидировали в районе Авдеевки двух террористов.

Об этом рассказал офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан ("Штирлиц") в своем Facebook, уточнив, что таким образом военные ответили на предновогоднюю провокацию.

"Вчера в районе н.п. Авдеевка диверсионная группа решила поздравить воинов ОС с Новым годом. Ребята были не против. Оккупанты под елку получили 2 ликвидированных и 1 раненого. Ежедневный труд защитников, чтобы Вы праздновали новогодние и рождественские праздники", – написал офицер.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 29 декабря на Донбассе был объявлен прекращения огня в зоне боевых действий.

Несмотря на это, террористы тут же нарушили договоренности, обстреляв позиции ООС из гранатомета.

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Персона
Анатолій Штефан
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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Каменский Валентин
Каменский Валентин
В последнее время в интернете расплодились разные тесты, по истории, географии и т.д. Предлагаю вам тест на грамотность Президента Украины. А именно, употребление частицы «НЕ». Как, Вы думаете, он ответил на вопрос журналиста, на каких условиях и когда он отменит военное положение? Варианты ответа: 1. Я не отменю военное положение, если Россия не нападет на Украину. 2. Я отменю военное положение, если Россия не нападет на Украину. 3. Я не отменю военное положение, если Россия нападет на Украину. 4. Я отменю военное положение, если Россия нападет на Украину. Один из вариантов правильный. Не знаете? Я так и знал. Порошенко: «Если не начнётся широкомасштабная агрессия, вторжение Вооружённых сил Российской Федерации на территорию Украины за пределами линии соприкосновения (на Донбассе) и административной границы Крыма, военное положение продлено не будет». Смешно? Я же предупреждал.
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Можете еще 2х дохлых обдроченцев на блокпосту в Донецке добавить.
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Каменский Валентин
Каменский Валентин
Бешенство Ватки, А почему обоз не пишет про погибших вчера майданутых? Да человека погибло, три тяжело ранено. Напоролись на свое же минное поле.
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Бешенство Ватки, Первый обдроченец - это ты, а второй ЕбашьРусню Андрей?
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Помнится Штефан разоблачил "фейкового бойца ВСУ" Вику Руденко, которую очень любил цитировать Обоз, а теперь сам пишет про потужные перемоги в её стиле. А Обоз продолжает цитировать.
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