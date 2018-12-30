Жестко отомстили ''Л/ДНР'': стало известно о новом успехе ВСУ на Донбассе

Бойцы Операции Объединенных сил 29 декабря ликвидировали в районе Авдеевки двух террористов.

Об этом рассказал офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан ("Штирлиц") в своем Facebook, уточнив, что таким образом военные ответили на предновогоднюю провокацию.

"Вчера в районе н.п. Авдеевка диверсионная группа решила поздравить воинов ОС с Новым годом. Ребята были не против. Оккупанты под елку получили 2 ликвидированных и 1 раненого. Ежедневный труд защитников, чтобы Вы праздновали новогодние и рождественские праздники", – написал офицер.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 29 декабря на Донбассе был объявлен прекращения огня в зоне боевых действий.

Несмотря на это, террористы тут же нарушили договоренности, обстреляв позиции ООС из гранатомета.