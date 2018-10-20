Жесткие бои на Донбассе: террористы ''Л/ДНР''' понесли потери

В зоне проведения операции Объединенных сил в течение 19 октября были уничтожены четверо оккупантов и еще двое ранены. Также в ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Состояние его здоровья удовлетворительное.

Как сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил в Facebook, российские оккупанты 16 раз открывали огонь по позициям украинских войск. При этом враг трижды применял вооружение, запрещенное минского договоренностями - три раза вел прицельный огонь из минометов калибра 82 мм по позициям в районах Крымского, Авдеевки и Гнутово.

Также противник продолжает применения гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы подразделений Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Троицкое, Верхнеторецкое, Авдеевка, Пески, Опытное, Гранитное, Павлополь, Водяное, Гнутово и Лебединское, говорится в сообщении.

С начала новых суток враг огневой активности не проявлял.

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