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Жесткие бои на Донбассе: террористы ''Л/ДНР''' понесли потери

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В зоне проведения операции Объединенных сил в течение 19 октября были уничтожены четверо оккупантов и еще двое ранены. Также в ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Состояние его здоровья удовлетворительное.

Как сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил в Facebook, российские оккупанты 16 раз открывали огонь по позициям украинских войск. При этом враг трижды применял вооружение, запрещенное минского договоренностями - три раза вел прицельный огонь из минометов калибра 82 мм по позициям в районах Крымского, Авдеевки и Гнутово.

Также противник продолжает применения гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Жесткие бои на Донбассе: террористы ''Л/ДНР''' понесли потери

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Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы подразделений Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Троицкое, Верхнеторецкое, Авдеевка, Пески, Опытное, Гранитное, Павлополь, Водяное, Гнутово и Лебединское, говорится в сообщении.

С начала новых суток враг огневой активности не проявлял.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали фото очередного убитого на Донбассе российского наемника "Л/ДНР".

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликтВойна на Донбассе
Место
Украина
Объекты
Новости ДНРНовости ЛНР
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Забавно ...опять разгроммный счёт...3-0))))) Вы так всех россияней переубиваете....Украинцы...нас уже там не осталося
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Файбер Моня
Файбер Моня
Не желая следовать Минскому переговорному процессу в деле достижения мира в истерзанной гражданской войной стране, КИЕВСКИЙ КАГАНАТ продолжает ПОЛИТИКУ ЭСКАЛАЦИИ КОНФЛИКТА В УКРАИНЕ с конечной целью РАЗОРЕНИЯ И УНИЧТОЖЕНИЯ УКРАИНСКОГО НАРОДА.
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Файбер Моня, ватоправославный, за копипаст лайк)
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Калинина Тина
Калинина Тина
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