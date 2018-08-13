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"Хоронили в закрытом гробу": выяснились трагические детали ДТП с детьми под Запорожьем

185.6тЧитать новость на украинском

В масштабном ДТП с маршруткой в Запорожской области погибли двое детей из одной семьи - мальчикам было по 8 лет.

Как рассказали OBOZREVATEL в селе Беленькое, откуда родом погибшие Женя и Иван, ребята перешли во второй класс. "Ирина Бордюгова поехала на отдых в Кирилловку со взрослой дочкой, сыном Женей и внуком Иваном. Вот сын и внук погибли", - сообщила председатель сельсовета Алла Кришталь.

В воскресенье, 12 августа, мальчиков похоронили. "Женечку хоронили в закрытом гробу. Трагедия всколыхнуло все село. Люди собирали деньги, несли из школы, садика. Ирина работает техничкой в школе, ее муж был мастером на СТО, сейчас охранником работает. Их семью все знают, очень хорошее люди", - говорит Кришталь.

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Сама Ирина находится в больнице, недавно ее перевели из реанимации в обычную палату. Ее взрослая дочь, которая потеряла сына, тоже в больнице. Женщин отпустили на похороны, но Ирине стало плохо, и ее забрала "скорая". В селе говорят, что не повезло детям, которые сидели возле окон - именно они и погибли.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось видео столкновения пассажирского микроавтобуса Mercedes Sprinter с "КамАЗом".

Место
Украина
Объект
ДТП Запорожье
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Дороги такие раздолбанные, что и рулевое даже у грузовиков не выдерживает, а они штрафами аварийность лечат
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Шевченко Вероника
Шевченко Вероника
Дело не только в дорогах,хотя они у нас ужасные...меньше б гоняли и нарушали ПДД , меньше бы было и ДТП
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