Жертвами массового убийства на Житомирщине оказались участники АТО: названы имена

Жертвами массового убийства в Житомирской области стали участники АТО на Донбассе, которые были добровольцами.

Об этом в комментарии для ТСН сообщила спикер пресс-службы полиции Житомирщины Алла Ващенко.

"Все погибшие – это участники АТО, добровольцы возрастом от 1990 г.н. самый молодой и 1970 г.н. старший. Все они жители Киева. Их было восемь – они приехали с целью отдыха еще 21 мая в 5 утра", – уточнила она.

Массовое убийство на Житомирщине Dетектив-Info

Ващенко добавила, что один человек остался жив, он же вызвал полицию. Сейчас он дает показания.

При этом Dетектив-Info пишет, что среди погибших есть действующие военные Национальной гвардии Украины и киевский волонтер.

"Речь идет о бойцах батальона имени Кульчицкого Владиславе Мамаченко и Андрее Москальце (по прозвищу "Малек"/"Бородатый"), приписанного к гостомельского воинской части №3018 НГУ Виталии Вульчине, двух воинах с позывными "Финн" и "Скандер" (он же "Украинский татарин"), а также киевском волонтере Романе Ханенко "Гец") и сотруднике Киевского Национального авиационного университета Александре Белоусе", – говорится в публикации.

Массовое убийство на Житомирщине Dетектив-Info

Массовое убийство на Житомирщине Dетектив-Info

СМИ отмечает, что стрелком оказался владелец местного водоема, 58-летний Анатолий Захаренко. Мужчина в 2015 году привлекался к административной ответственности за нарушение правил хранения охотничьего оружия.

Массовое убийство на Житомирщине Dетектив-Info

Массовое убийство на Житомирщине Dетектив-Info

Массовое убийство на Житомирщине Dетектив-Info

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 22 мая в Житомирской области мужчина расстрелял семерых человек, с которыми отдыхал на природе. Позже появились фото с места преступления.

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