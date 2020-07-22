"Жены ИГИЛа" из Украины попросили вернуть их домой. Видео

Украинские жены боевиков "ИГИЛ", которые находятся в лагере "Аль-Хол" на северо-востоке Сирии, обратились к украинским властям с просьбой вернуть их и детей в Украину.

Видео, записанные женщинами и детьми, опубликовал в Telegram украинский тележурналист Андрей Цаплиенко, который ранее посетил лагерь (чтобы посмотреть ролики, поскролльте новость вниз).

"Жены ИГИЛа" обратились к президенту, министерству иностранных дел и украинскому народу. Они рассказали об ужасных условиях в "Аль-Холе" и призвали вернуть их на Родину.

"Наши дети мечтают вернуться домой. Покататься на качелях, погулять в парке, покушать мороженое. Кроме этой пустыни, этих камней и знойной жары они давно ничего не видели", – сказала одна из женщин.

"Если мы не заберем украинских детей в Украину, есть шанс, что они пополнят возрожденную армию боевиков", – написал Цаплиенко.

Напомним, после разгрома Исламского государства в специальный лагерь отправили семьи боевиков. В целом в "Аль-Холе" проживает около 70 тысяч человек.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, в феврале 2020 семьи украинок из "Аль-Хола" также просили вернуть их домой. Отмечалось, что в лагере живет 21 украинка и 54 ребенка.