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19 мая • обновлено в 02:51
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Наталья Власова
Наталья Власова
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"Женя-разрешитель": как власть пугает журналистов

22т

Утро начинается не с кофе)

Звонит мне утром некий мужчина и настойчиво просится в гости. Сыпет данными, мол, знает все мои явки, пароли, адреса. Представляется участковым (!!!), а поговорить мы с ним должны о делах государственной важности – моей статье " Мрия для Гереги". При этом, настойчиво повторяет, что ему известен мой домашний адрес и я должна! рассказать, почему пишу на такие темы и откуда у меня эта информация. Я уж не знаю, до чего должна была обмельчать власть, чтобы журналистов "пугать" такими персонажами, как "Женя-разрешитель". Полюбуйтесь, как подписан этот "участковый" в телефонах людей. "Решала", "бульдог", "разрешитель по оружию". Странные тэги, не находите? Ну как для типичного "дяди Степы".

"Женя-разрешитель": как власть пугает журналистов

Facebook Натальи Власовой

"Женя-разрешитель": как власть пугает журналистов

Facebook Натальи Власовой

"Женя-разрешитель": как власть пугает журналистов

Facebook Натальи Власовой

"Женя-разрешитель": как власть пугает журналистов

Facebook Натальи Власовой

"Женя-разрешитель": как власть пугает журналистов

Facebook Натальи Власовой

Евгений Мазур, номер телефона +380964003934, теперь я Вас жду в гости. Простите, но в дом пускаю только близких. А вот на прямой эфир – вэлкам! Подискутируем об "Эпицентре" и "гуманитарных грузах". Жалко, что Вы сейчас в ужасе бросаете трубку, когда звонят мои коллеги.

Зря Вы взялись за это дело, "Женя-решала". Испытание медными трубами, то есть славой, самое сложное. А у Вас все только начинается…

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Автор
Наталья Власова Наталья Власова
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Натальи Власовой
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