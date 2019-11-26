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26 ноября • обновлено в 07:52
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Женщине пробило грудь: "ДНР" устроили кровавую расправу на Донбассе

1.6т
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Российские вооруженные формирования в понедельник, 25 ноября, подло обстреляли населенный пункт Марьинка. В результате ранение получила женщина.

Об этом сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил на Facebook. Пуля пробила женщине грудь.

"Гражданка Юлия Т. шла по городу со своей маленькой полуторагодовалой дочкой. Пуля пробила женщине грудную клетку и попала в левое плечо. По оценкам врачей, состояние раненого стабильное", – рассказали военные.

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Всего за сутки противник 8 раз нарушил режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил 2 обстрелы:

  • вблизи Старогнатовки – из стрелкового оружия и автоматических гранатометов;

  • у Марьинки – из стрелкового оружия.

Женщине пробило грудь: "ДНР" устроили кровавую расправу на Донбассе

6 обстрелов российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

  • дважды неподалеку Луганского – из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

  • у Троицкого – из СПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

  • вблизи Крымского – из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

  • у Новолуганского и Зайцево – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL, "ДНР" устроили огненный ад жителям Донбасса. Они обстреляли населенный пункт, начались пожары.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
у опг зеленского перемирие
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Женщина , которая вместо Ведьмы карателям сексуальные услуги оказывала?
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Рейт Адам
Рейт Адам
Tapasenko 0leg, ))) ревнуешь?)))
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Хо Хол
Хо Хол
Три кирпича на грудь - ее чуть прибило. Под выстрелами пушки сердце биться не хотело, тело двигать не могло. По голове веслом. Размытая картина, но она дышит всем на зло.
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Рейт Адам
Рейт Адам
Хо Хол, ни хуя не понятно,но очень интересно.
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