Женщине пробило грудь: "ДНР" устроили кровавую расправу на Донбассе

Российские вооруженные формирования в понедельник, 25 ноября, подло обстреляли населенный пункт Марьинка. В результате ранение получила женщина.

Об этом сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил на Facebook. Пуля пробила женщине грудь.

"Гражданка Юлия Т. шла по городу со своей маленькой полуторагодовалой дочкой. Пуля пробила женщине грудную клетку и попала в левое плечо. По оценкам врачей, состояние раненого стабильное", – рассказали военные.

Всего за сутки противник 8 раз нарушил режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил 2 обстрелы:

вблизи Старогнатовки – из стрелкового оружия и автоматических гранатометов;

у Марьинки – из стрелкового оружия.

6 обстрелов российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

дважды неподалеку Луганского – из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

у Троицкого – из СПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

вблизи Крымского – из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

у Новолуганского и Зайцево – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL, "ДНР" устроили огненный ад жителям Донбасса. Они обстреляли населенный пункт, начались пожары.

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