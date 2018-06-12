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Женщина продала своего новорожденного ребенка на пороге роддома

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12 июня в Черкасской области Нацполицией задержана женщина, которая при выходе из родильного дома продала своего новорожденного ребенка.

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

По его словам, жизнь малыша она оценила в 140 000 гривен.

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"Сейчас эта молодая женщина, 1989 г.р., задержана полицией для проведения дальнейших следственных действий. Спасибо полицейским Черкасской за службу, а этому ребенку пусть будет больше счастья по жизни", - добавил Аброськин.

Напомним, ранее под Киевом мать продала двухлетнего сына.

Персона
Вячеслав Аброськин
Место
УкраинаЧеркассы
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