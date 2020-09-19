Женщина откусила интимное место мужчине, который попытался ее изнасиловать

Жительница Бразилии откусила "любителю" орального секса, который пытался ее изнасиловать, яичко.

Как сообщает Daily Mail, она была дважды изнасилована в детстве, и решила не допустить третьего надругательства над собой, когда насильник попытался принудить ее к оральному контакту, схватив за волосы.

Женщина объяснила, что была намного слабее его и силой справиться с нападающим не могла.

"Поэтому я ударила по его слабому месту и укусила его", — заявила бразильянка.

Отмечается, что насильник тотчас прекратил свои сексуальные действия и отправился в больницу, где ему сообщили, что откушенный орган на место уже не пришить.

Мужчина заявил, что был уверен, что понравился девушке, и рассчитывал на взаимность. В свою очередь полиция не исключает, что жертва тоже может оказаться на скамье подсудимых.

Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из пятизвездочных отелей Анталии, в Турции, официанта обвинили в якобы изнасиловании 15-летней россиянки, приехавшей на отдых с семьей.