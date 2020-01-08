Главная Новости
8 января • обновлено в 12:53
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Новости Киева

Женился на дочери начальника тюрьмы: что известно о подозреваемом в убийстве девушек в Киеве

1.7т
Читать материал на украинском

Сергей Ксендзик, который вместе с Елизаветой Бершацкой подозревается в убийстве двух девушек на съемной квартире в Киеве, ранее был судим за кражу и изнасилование.

Подробности OBOZREVATEL рассказали в с. Любитов Волынской области, откуда родом подозреваемый. Там говорят, что порядком натерпелись от Ксендзика.

"От него были одни беды. Мы узнавали о его новых "подвигах", когда из правоохранительных органах получали запрос на его характеристику", – рассказали в сельсовете.

34-летний Сергей Ксендзик

34-летний Сергей Ксендзик

Соцсети

По словам жителей, мужчина нигде не работал. После школы начал воровать на рынке, за что получил срок. Далее было изнасилование в соседнем Турийском районе, по слухам – групповое.

"Отсидел более одиннадцати лет. Несколько лет назад вышел. Говорят, что затем женился на дочери начальника тюрьмы", – рассказали в сельсовете.

По данным СМИ, Сергей Ксендзик привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде. Также он судился с женой, которая добивалась расторжения брака.

Тела 16-летней Марии Камыниной и 19-летней Евы Лысенко обнаружили на съемной квартире в Подольском районе столицы

Тела 16-летней Марии Камыниной и 19-летней Евы Лысенко обнаружили на съемной квартире в Подольском районе столицы

Известно, что родители Ксендзика умерли. Перед смертью отец продал дом в селе, и сын начал судиться с новыми владельцами.

В сельсовете говорят, что после выхода из тюрьмы он стал юридически подкованным. Нанял адвоката, с помощью которого добился оформления на себя земельного пая.

Сергей Ксендзик родом из Ковельского района Волынской области

Сергей Ксендзик родом из Ковельского района Волынской области

Google. Maps

"Когда мы узнали, что Ксендзика подозревают в убийстве двух девушек, для нас это, естественно, было шоком, однако мы не удивились, что именно его задержала полиция. Это недобрый, хитрый и наглый человек. От него всего можно ожидать", – говорят жители села.

Подозреваемые в убийстве 34-летний Сергей Ксендзик и 19-летняя Елизавета Бершацкая

Подозреваемые в убийстве 34-летний Сергей Ксендзик и 19-летняя Елизавета Бершацкая

НПУ

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Китраль Александр Китраль
Темы
Эксклюзив Криминал Убийство в Киеве
Место
Украина
Теги
криминал Национальная полиция Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
3
Смешно
0
Интересно
1
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги