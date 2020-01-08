Женился на дочери начальника тюрьмы: что известно о подозреваемом в убийстве девушек в Киеве

Сергей Ксендзик, который вместе с Елизаветой Бершацкой подозревается в убийстве двух девушек на съемной квартире в Киеве, ранее был судим за кражу и изнасилование.

Подробности OBOZREVATEL рассказали в с. Любитов Волынской области, откуда родом подозреваемый. Там говорят, что порядком натерпелись от Ксендзика.

"От него были одни беды. Мы узнавали о его новых "подвигах", когда из правоохранительных органах получали запрос на его характеристику", – рассказали в сельсовете.

34-летний Сергей Ксендзик Соцсети

По словам жителей, мужчина нигде не работал. После школы начал воровать на рынке, за что получил срок. Далее было изнасилование в соседнем Турийском районе, по слухам – групповое.

"Отсидел более одиннадцати лет. Несколько лет назад вышел. Говорят, что затем женился на дочери начальника тюрьмы", – рассказали в сельсовете.

По данным СМИ, Сергей Ксендзик привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде. Также он судился с женой, которая добивалась расторжения брака.

Тела 16-летней Марии Камыниной и 19-летней Евы Лысенко обнаружили на съемной квартире в Подольском районе столицы

Известно, что родители Ксендзика умерли. Перед смертью отец продал дом в селе, и сын начал судиться с новыми владельцами.

В сельсовете говорят, что после выхода из тюрьмы он стал юридически подкованным. Нанял адвоката, с помощью которого добился оформления на себя земельного пая.

Сергей Ксендзик родом из Ковельского района Волынской области Google. Maps

"Когда мы узнали, что Ксендзика подозревают в убийстве двух девушек, для нас это, естественно, было шоком, однако мы не удивились, что именно его задержала полиция. Это недобрый, хитрый и наглый человек. От него всего можно ожидать", – говорят жители села.

Подозреваемые в убийстве 34-летний Сергей Ксендзик и 19-летняя Елизавета Бершацкая НПУ

Как сообщал OBOZREVATEL:

4 января в Подольском районе Киева местная жительница обнаружила трупы двух девушек в квартире, которую сдавала арендаторам на Новый год. Тела хозяйка жилища нашла на балконе в шкафу. Их трупы были связаны скотчем.

Погибшими оказались 16-летняя Мария Камынина и 19-летняя Ева Лысенко.

Убитые девушки числились в розыске как пропавшие без вести еще со 2 января. Подозреваемыми оказались Сергей Ксендзик и Елизавета Бершацкая. Они были задержаны на вокзале в Одессе. Следствие рассматривает одну из возможных версий убийства – конфликт на бытовой почве.

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