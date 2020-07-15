Жена задержанного фигуранта "пленок Ермака" обвинила СБУ в провокациях

Жена предполагаемого автора "пленок Ермака" Дмитрия Штанько Людмила Белевцова назвала его задержание Службой безопасности Украины спланированной провокацией.

Об этом она сказала в интервью "Бабелю". Она рассказала, что в тот день, когда его задержали, официанты пересадили их за другой столик, и именно там позже нашли деньги. По словам Белевцовой работники СБУ приехали на место с уже подготовленными протоколами, в которых перечислены все купюры ($100 тысяч были в купюрах по $100).

"Был очень интересный момент: когда они пришли в кафе, их посадили за один столик, но потом официанты почему-то пересадили их на другой, и именно за этим, вторым столиком и нашли деньги", – рассказала женщина.

По ее словам, представители СБУ появились, когда Штанько вместе с другими задержанными выходил из кафе.

"Денег у Димы не было, он вообще их не видел и в руках не брал – он не знал о них. Сбушники вернули их за столик, сказали, что обыск, и якобы нашли деньги – это было основание", – рассказала она.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины задержали во время получения неправомерного денежного вознаграждения Дмитрия Штанько, который якобы причастен к записи разговора с братом главы Офиса президента Денисом Ермаком. Как сообщили в СБУ, он якобы входил в состав организованной преступной группы, которая обещала бизнесмену за 100 тысяч долларов решить вопрос с возвратом имущества.

Как сообщал OBOZREVATEL, участники скандала с братом главы Офиса президента Сергей Шумский и Дмитрий Штанько заявили, что поссорились с Денисом Ермаком из-за того, что он не заплатил им деньги, которые брал за содействие в назначении на государственные должности.