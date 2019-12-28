Жена совладельца Monobank оказалась "черным" нотариусом: документ

Жена совладельца Monobank, основанного министром Кабинета министров Дмитрием Дубилетом, Олега Гороховского, которая работает нотариусом, провела регистрацию незаконного документа.

Об этом сообщила в Facebook журналистка Светлана Крюкова, показав подтверждающие фото (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Интересно, что накануне министр юстиции Денис Малюська объявил, что все праздники посвятит борьбе с "черными" регистраторами и нотариусами. По словам Крюковой, ему не надо далеко ходить, чтобы найти таких нарушителей.

Жена совладельца Monobank оказалась "черным" нотариусом

"Суть в том, что одним из таких "черных" нотариусов оказалась супруга одного из совладельцев Monobank, который является партнером диджитализированного министра Дубилета – Олега Гороховского. Почти моя однофамилица Т.В. Крючкова", – написала журналистка.

Женщина заверила протокол собрания акционеров АО Центрального универмага в Днепре, которое, по данным Крючковой, никогда не происходило.

Facebook Светланы Крюковой

Facebook Светланы Крюковой

"А дальше реализацию поддельного протокола решили почему-то произвести в Пятихатской РДА Днепропетровской области. Уважаемый министр, позвоните Дубилету, пусть приведет партнера и его супругу в порядок", – резюмировала журналистка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр юстиции Денис Малюська заявил, что его не устраивает зарплата государственного служащего.

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