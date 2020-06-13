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14 июня • обновлено в 00:15
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Жена советника главы Сумской ОГА устроила ДТП в центре Харькова

  • Водитель Audi A3 врезалась в Honda. От удара ее авто перевернулось.

  • Полиция заявила, что женщина была пьяна.

  • Никто в результате ДТП не пострадал.

2.9т
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Жена советника главы Сумской ОГА устроила ДТП в центре Харькова.

Как сказано в сообщении пресс-службы местной полиции, авария произошла на улице Ярослава Мудрого, 37, возле клуба "Корова".

Женщина на Audi A3 врезалась в припаркованный автомобиль Honda. От удара ее авто перевернулось на бок и заблокировало движение по полосе. Но в результате ДТП никто не пострадал.

В полиции заявили, что прибывшие на место инцидента патрульные обнаружили у водителя признаки опьянения, однако проходить тест на алкоголь водитель отказалась.

ДТП в Харькове

ДТП в Харькове

t.me/truexanews

ДТП в Харькове

ДТП в Харькове

t.me/truexanews

ДТП в Харькове

ДТП в Харькове

t.me/truexanews

Правоохранители составили протокол по статье 124 КУоАП ("нарушение правил дорожного движения") и 130 КУоАП ("отказ от осмотра водителя на состояние опьянения").

Как пишет местное издание News Room, ДТП устроила Дарья Безбородая – жена Александра Ларина, руководителя патронатной службы и советника главы Сумской ОГА, который ранее служил в полке полиции особого назначения ГУНПУ в Харьковской области.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Харькове парень устроил ДТП на элитном желтом Porsche. В результате ДТП никто не пострадал, но вместе с водителем была девушка-пассажир.

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Автор
Кирилл Лютый
Место
Украина Харьков
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