Жена Кожары призналась в убийстве Старицкого – адвокаты

Супруга экс-министра иностранных дел Украины Леонида Кожары Марина Козерод призналась в случайном убийстве медиа-менеджера Сергея Старицкого.

Как передает УП, об этом заявили защитники бывшего министра во время выступления Шевченковском райсуде Киева.

По словам адвокатов, 25 марта Козерод подала заявление о признании в совершении уголовного преступления, которое "не зависело от ее воли". Однако представитель прокуратуры сообщил, что правоохранители еще не получали это заявление.

Марина Козерод ТСН

В зачитанном защитой заявлении было сказано, что Кожара и Старицкий в день гибели последнего отдыхали вместе, употребляли спиртные напитки.

Леонид Кожара "Информатор"

Сергей Старицкий "Информатор"

"Это происходило в доме Кожары и Козерод. Атмосфера была непринужденной, оснований для конфликта якобы не было. Вечером, между 21 и 22 часами, Старицкий якобы был в состоянии опьянения, и в его правой руке Козерод "увидела пистолет". Кожара на тот момент якобы находился на втором этаже дома", – пишет УП, отметив, что заявление до конца не было дочитано. Адвокаты добавили, что жена Кожары "пыталась отобрать пистолет" у пострадавшего.

По словам защиты, ранее Козерод подавала заявления, в которых просила провести следственные действия с ее участием и говорила, что "может сообщить механизм образования ранения" убитого Старицкого.

Прокурор и сторона потерпевших ответили, что эта формулировка говорит не о признание женщиной своей вины, а лишь о том, что она была свидетелем.

Позже во время заседания прокурор сказал, что экспертиза не обнаружила на руках Козерог следов продуктов выстрелов. Ее причастность во время следствия проверялась, но не была подтверждена.

Дом Кожары, где произошла трагедия "Информатор"

Дом Кожары, где произошла трагедия "Информатор"

Дом Кожары, где произошла трагедия "Информатор"

Как писал OBOZREVATEL, 21 февраля в имении министра иностранных дел в правительстве Николая Азарова Леонида Кожары нашли тело бизнесмена Сергея Старицкого. 22 февраля Национальная полиция по согласованию с прокуратурой переквалифицировала уголовное производство по факту гибели мужчины с самоубийства на умышленное убийство.

Кожара имел право на оружие, которое было обнаружено на месте гибели Старицкого, однако оно должно было храниться в сейфе.

25 марта стало известно о задержании Кожары. Ему объявили подозрение в умышленном убийстве. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

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