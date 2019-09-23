Скандальное ЧП с украинкой в Польше: с крупной суммой задержали экс-жену Князева

Одной из задержанных польскими таможенниками при пересечении границы Украины оказалась бывшая жена главы Нацполиции Сергея Князева – Виктория.

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, в инциденте, который произошел 22 сентября, фигурирует гражданская жена Князева. Вместе с ней были задержаны еще двое украинцев и один гражданин Хорватии.

Стоит отметить, что Виктория является бывшей женой главы Нацполиции, поскольку сейчас они находятся в разводе. При этом, по нашим данным, Князевы до сих пор проживают вместе.

Как известно, задержание произошло на автопереходе "Хребенне – Рава-Русская". Причина – недекларирование 650 тысяч евро.

Сергей Князев Лига.net

Сам глава Нацполиции звонки журналистов OBOZREVATEL проигнорировал.

По данным львовского сайта "Діло", в автомобиле находились Вадим Каган, Андрей Посметюк, Боян Малик (гражданин Хорватии) и Виктория Князева, 1975 г. н. Последняя, по информации издания, была за рулем.

Отметим, как сообщает источник OBOZREVATEL, на гражданскую супругу главы Нацполиции оформлено большинство их совместного имущества. При этом развод мог быть фиктивным - чтобы не декларировать состояние, автопарк, квартиры и дома. Так, согласно реестру недвижимого имущества, в 2011 году Виктория Князева приобрела две соседние квартиры в селе Чабаны Киевской области общей площадью в 130 кв. м. Одна из них указана в э-декларации Сергея Князева как совместная собственность с семьей.

Кроме того, Князева владеет недвижимостью в Киеве, где ей принадлежат две квартиры, которые она приобрела в 2011 и 2013 годах, по улице Маршала Гречко и на проспекте Петра Григоренко.

В 2014 году она приобрела еще одну квартиру площадью 63,1 кв. м в новостройке ЖК "Вишневый Затышок" в селе Вишневое Киевской области. Рыночная стоимость квартиры в этом доме составляет примерно 40 тысяч долларов.

Через месяц после приобретения квартиры в Вишневом, Князева приобрела квартиру в новостройке в селе Крюковщина Киевской области. Квартира площадью 57,4 кв. м в этом доме сейчас стоит 31 тыс. долларов. Кроме того, в Закарпатской области Виктория Князева приобрела жилой дом площадью 48 квадратных метров и получила право собственности на земельный участок 0,2069 га. В этом же году она также приобрела земельный участок в селе Шаян Закарпатской области площадью 0,08 га. Согласно информации из кадастровой карты, часть этого участка находится в лесу.

При этом в декларации Князева за 2018 год не указано ни одно транспортное средство. Его месячный доход, согласно декларации, – 158 тыс. грн.

Как известно, ранее Виктория Князева попадала в ДТП в Ужгороде.

ДТП в Ужгороде 112

Напомним, ранее блогер Павел Верещагин собщил о задержании четырех человек на автопереходе "Хребенне – Рава-Русская". Причина – недекларирование 650 тысяч евро. "Они ехали из Украины в Польшу на "Мерседес" г. р. КА0007ВХ. Причина задержания – недекларирование 650 тысяч евро", – написал Верещагин.

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