Жена экс-главаря "ЛНР" Плотницкого умерла в России

В России скоропостижно умерла супруга беглого экс-главаря террористов "ЛНР" Игоря Плотницкого – Лариса. Ее не стало в начале августа.

Соответствующий документ опубликовали в блоге "Колывано-бджолария LPR" в Twitter. Речь идет о выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей России.

"По выписке ЕГРИП жена Плотницкого умерла в Воронеже более месяца тому (причина закрытия индивидуального предпринимателя – в связи со смертью)", – говорится в сообщении.

Бывший главарь "ЛНР" с покойной женой Ларисой. "24 канал"

Выписка, подтверждающая смерть Ларисы Плотницкой. Twitter "Колывано-бджолария LPR"

Постом также поделился украинский журналист Денис Казанский, который предположил, что смерть Плотницкой могла наступить неестественным образом. "Интересно, сама или помогли?" – написал он.

Лариса и Игорь Плотницкие. Сайт террористов "ЛНР"

В комментариях под его постом другие пользователи микроблога выразили и другие версии причин смерти супруги террориста Плотницкого.

"Может от ковида", "Сковидилась", "А, может, хряк с семьей заметает следы и собирается бежать за границу?", "Увидеть Воронеж и умереть", "Это же в Воронеже родители Плотницкого грибами отравились насмерть?" – пишут люди.

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