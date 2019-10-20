Жена Баканова фигурировала в деле СБУ: расследование

В 2011 году две фирмы жены главы Службы безопасности Ивана Баканова Оксаны Лазаренко фигурировали в уголовном деле СБУ по растрате госимущества.

Согласно постановлению Соломенского райсуда Киева от 8 июня 2011 года, СБУ вела дело о попытке вывода в частную собственность Богуславской и Дыбинецкой ГЭС (Киевская область), передают "Наші гроші".

Уголовное дело было возбуждено по ч.5 ст.191 УК ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением").

Госслужащие регионального отделения Фонда госимущества в Киевской области и ЗАО "А.Э.С. Киевоблэнерго" подозревались в растрате имущества Богуславской и Дыбинецкой ГЭС на сумму 3,8 млн грн по предварительному сговору со служебными лицами ООО "Экоинвест" и ООО "ПКС "Энерготек".

Иван Баканов EPA

Дыбинецкая и Богуславская ГЭС принадлежали ГП "Киевтеплоэнерго". В 2004 году ГП было реорганизовано в ЗАО "А.Э.С. Киевоблэнерго", которое уже не принадлежало государству.

В 2006 году Минтопливэнерго утвердило перечень недвижимого имущества, которые в уставный фонд "А.Э.С. Киевоблэнерго" во время его корпоратизации. Богуславской и Дыбинецкой ГЭС в этом перечне не оказалось, они остались на балансе ЗАО как объекты госсобственности.

В 2007 году в региональном отделении Фонда госимущества по Киевской области организовали конкурс на право аренды двух ГЭС, несмотря на то, что законодательство запрещало передавать ГЭС в аренду. Победила фирма ООО "ПКС "Энерготек". Ее единственным учредителем, руководителем и подписантом была Оксана Лазаренко - жена главы СБУ Ивана Баканова.

Сообщается, что должностные лица ЗАО "А.Э.С. Киевоблэнерго", по договоренности с должностными лицами регионального отделения ФГИУ реализовали оборудования Богуславской и Дыбинецкой ГЭС, входящей в состав их целостных имущественных комплексов, путем заключения договора купли-продажи с ООО "Экоинвест". Владельцем "Экоинвест" в то время была и до сих пор является шотландская компания Carat consulting & trading limited.

Баканов с женой Оксаной соцсети

В сентябре 2008 года ООО "Экоинвест" продала оборудование Дыбинецкой и Богуславской ГЭС, входящей в состав их целостных имущественных комплексов ООО "ПКС "Энерготек" жены Баканова.

В ноябре 2010 года Фонд госимущества составил акт о нарушении законодательства при договорах аренды Богуславской и Дыбинецкой ГЭС, затем было заведено уголовное дело. По данным следователей, в результате незаконной реализации данных объектов государству нанесен ущерб в особо крупных размерах - 3,88 млн грн.

В конце 2011 года Фонд продал Дыбинецкую и Богуславскую ГЭС компании ООО "Энергия-1" Юлии Левочкиной и бизнесмена Игоря Тынного.

В 2012 году суд расторг договор аренды с ООО "ПКС "Энерготек" и обязал компанию вернуть обе ГЭС, а СБУ через суд передала ГЭС на ответственное хранение ООО "Энергия-1".

В 2013 году фирма жены Баканова безрезультатно пыталась через суд запретить ГП "Энергорынок" перечислять деньги фирме Левочкиной-Тынного, настаивая, что обе ГЭС принадлежат ООО "ПКС "Энерготек". До сих пор Дыбинецкая и Богуславская ГЭС контролируются ООО "Енергия- 1".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уволит главу Службы безопасности Ивана Баканова, если узнает, что ему помогает бывший главный военный прокурор Анатолий Матиос.

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