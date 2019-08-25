Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Ждем следующий: в Харькове обрушился мост вместе с пешеходной частью

739 Читать материал на украинском

В Харькове, в направлении посёлка Песочин, часть автомоста рухнула вместе с пешеходной частью. Инцидент произошёл утром 25 августа, сообщает atn.ua.

Видео образовавшегося обрыва водители опубликовали в соцсетях.

На записи видно, что внутри моста теперь отсутствует также балка, которая должна была выдерживать нагрузку.

Ждем следующий: в Харькове обрушился мост вместе с пешеходной частью
Ждем следующий: в Харькове обрушился мост вместе с пешеходной частью
Ждем следующий: в Харькове обрушился мост вместе с пешеходной частью

В настоящий момент движение транспорта на харьковской объездной дороге перекрыто, - сообщает издание "АТН". Информация о пострадавших не поступала.

Вместе с тем в Украине сейчас огромное количество мостов находится в критическом состоянии. Основная опасность заключается в отсутствии данных о том, насколько изношены конструкции внутри - балки, бетон, арматура. Проверить их внешне невозможно.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Место
Украина Харьков
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...