Ждем следующий: в Харькове обрушился мост вместе с пешеходной частью

В Харькове, в направлении посёлка Песочин, часть автомоста рухнула вместе с пешеходной частью. Инцидент произошёл утром 25 августа, сообщает atn.ua.

Видео образовавшегося обрыва водители опубликовали в соцсетях.

На записи видно, что внутри моста теперь отсутствует также балка, которая должна была выдерживать нагрузку.

В настоящий момент движение транспорта на харьковской объездной дороге перекрыто, - сообщает издание "АТН". Информация о пострадавших не поступала.

Вместе с тем в Украине сейчас огромное количество мостов находится в критическом состоянии. Основная опасность заключается в отсутствии данных о том, насколько изношены конструкции внутри - балки, бетон, арматура. Проверить их внешне невозможно.

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