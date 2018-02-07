"Ж*ды или евреи?" Украинская журналистка попалась на махровом антисемитизме

Местная газета Чорткова (Тернопольская область) "Чортківський вісник" опубликовала материал явно антисемитского содержания.

Об этом на своей странице в Faceboоk сообщил глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

В частности, главный редактор издания Марьяна Полянская в своей колонке под названием "Жиды или евреи?" прибегает к распространению ксенофобских антисемитских стереотипов.

Долинский подчеркнул, что автор статьи также ставит под сомнение Холокост, а также обвиняет людей еврейской национальности во всех бедах Украины.

"Марьяна приходит к выводу, что евреи в проблемах страны не виноваты, а виноваты украинцы, которые "позволяют всяким евреям, румынам, полякам, американцам "заправлять парадом"". Выход один: "Украине нужен руководитель-украинец – настоящий хозяин, националист, носитель чистого украинского языка, бывший военнослужащий, честный и ответственный украинец", - пишет он.

Колонка Полянской вызвала бурю негодования в сети. Комментаторы выразили возмущение данным материалом и призвали привлечь автора к ответственности за разжигание межнациональной розни.

Как сообщал "Обозреватель", ранее народного депутата Надежду Савченко вызвали на дебаты из-за заявленией о евреях.