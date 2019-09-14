"Ждите терактов": военный США сделал грозное предупреждение украинцам

Президент России Владимир Путин в гибридной войне против Украины может перейти к тактике террористических актов для давления на официальный Киев.

Об этом заявил в эфире ObozTV капитан 1 ранга в отставке ВМС США Гарри Табах, комментируя "инструментарий" Кремля против Украины.

По его мнению, террористическая угроза будет нарастать по мере того, "чем стабильнее Украина будет становиться, чем сильнее экономика будет выстраиваться, чем более демократической будет страна".

"Вы идете к этому, это с каждым днем все больше видно, особенно для людей извне. Вам внутри кажется – все как было, так и есть, все ужасно... Извне ты видишь, что очень много строительства идет, что много прогресса. Вы меняете не то, что президента или парламент – эпохи у власти. Это все снаружи выглядит очень хорошо. Поэтому следующее, что вы должны ожидать – это терроризм, террористические акты у себя, чтобы дестабилизировать общество, чтобы его расколоть, напугать", – заявил Табах.

Как отметил капитан 1 ранга в отставке, в России сегодня люди все больше протестуют против власти: "Вольно мыслящие люди хотят сохранить свое лицо, сказать – мы не будем рабами... Но это пугает власть, особенно диктаторов, особенно тиранов. Они боятся, они параноики".

Военный США подчеркнул, что подобная ситуация ранее произошла с Израилем.

"Они начали жить лучше, уровень жизни начал подниматься. Ты живешь в красивом месте, кругом зелень, свобода, вы ругаетесь, ходите, протестуете против друг друга, но ездите на хороших машинах, хорошие дороги и медицина. А через забор они сидят в выжженной пустыне на корточках возле верблюда и что-то жуют, что верблюд произвел. Конечно, они хотят тебя убить. Они начинают смотреть на свое правительство и говорить – а почему они, эти идиоты, евреи, или украинцы, или чеченцы, или курды, живут лучше, чем мы? Они хуже нас, они тупее нас, у них духовности нет, скреп, у них нефти нет, а живут они лучше нас", – рассказал Табах.

"Начинаются террористические акты. Ждите терактов", – заключил он.

newsone.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гарри Табах прокомментировал информацию СМИ о возможном приобретении Украиной истребителей F-16 американского производства.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!