''Ждете, когда начнет гнить?'' В Украине забили тревогу из-за состояния захваченных РФ моряков

Адвокат военнопленных в РФ моряков Евгения Закревская возмутилась бездействием украинского омбудсмана Людмилы Денисовой по отношению к раненным украинцам.

В Facebook появилась реакция на пост Денисовой, в котором она передала заявления российских чиновников об удовлетворительном состоянии моряков.

Закревская обвинила омбудсмана в легализации российской лжи. "Начальник медчасти врет и отмазывается влиянием эспандера на руку Василия Сороки, которую никто и не думал лечить", – написала она.

Андрей Эйдер Новое время

Удивило адвоката и то, что не была исследована никакая медицинская документация. "Мы удовлетворились телефонными комментариями Федотова (глава Совета при президенте РФ по правам человека Михаил Федотов — Ред.) и "экспертными заключениями "Потяевой (омбудсман по правам человека в г. Москва Татьяна Потяева — Ред.)?" — возмутилась она.

Негодование у Закревской вызвало также и то, что Министерством иностранных дел Украины не было направлено официальную ноту протеста в ответ на намерение перевести раненых моряков в СИЗО Лефортово.

Забила тревогу и мать 19-летнего Андрея Ейдера. "То что вам со слов говорят, что он здоров, не означает, что это так. Вам что надо ждать, когда нога начнет гнить? Ребят хотят спрятать, а вы просто наблюдаете", — обратилась она к Денисовой.

Напомним, ранее Денисова сообщила о том, что состояние одного из раненых моряков Василия Сороки ухудшилось и ему могут ампутировать конечность.

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