Ждем освобожденных украинцев: в "Жулянах" сели три военных самолета. Первое видео

В аэропорту "Киев" имени Игоря Сикорского ("Жуляны") сели три военных самолета.

Сначала спикер командующего ВМС Украины Виктория Христенко сообщила о приземлении одного самолета.

"Сел военный самолет (в аэропорту "Киев". — Ред.), но это пока для нас ничего не значит, потому что мы не видели людей". Мы надеемся уже 9 месяцев. Родственники еще подъезжают", — сказала она, подчеркнув, что это не официальный комментарий.

Военный самолет в "Жулянах"

"Сів військовий літак(в аеропорту "Київ" - ред.), але це поки що для нас це нічого не означає, бо ми не бачили людей" — радниця командувача ВМС України про можливе повернення полонених українських моряків pic.twitter.com/37AL9tnNqp — Hromadske.UA (@HromadskeUA) August 30, 2019

Сразу же телеграмм-канал "Раньше всех" сообщил, что в аэропорт "Киев" прибыли два военных самолета с гербом Украины на борту и опубликовали видео.

"Пока неизвестно, на этом ли самолёте привезли военнопленных для обмена", — сказано в сообщении.

Позже появилось видео с третьим самолетом в аэропорту.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Офисе президента опровергли завершение процесса взаимного освобождения удерживаемых лиц.

При этом в сети появилась информация, что 35 украинских политзаключенных, которые незаконно удерживаются в России, должны вернуться на родину 30-31 августа.

Первым из украинских источников об этом на странице в Facebook написал новоизбранный генеральный прокурор Руслан Рябошапка (со ссылкой на сотрудницу Верховной Рады Украины Анну Исламову).

Затем СМИ сообщили, что ожидается прилет освобожденных украинцев в аэропорт "Жуляны". На данный момент там уже собралась пресса. Родные военнопленных также якобы подтвердили, что удерживаемые ранее в России моряки уже приехали в Киев.

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