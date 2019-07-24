Ждем новые фейки: муж Скабеевой засветился на скандальном мосту в "ЛНР"

В зоне проведения подготовительных работ по ремонту разрушенного моста около Станицы Луганской заметили российского пропагандиста и мужа скандальной ведущей Кремль-ТВ Ольги Скабеевой Евгения Попова.

Об этом сообщил в Facebook заместитель главы Луганской ОГА Юрий Клименко, опубликовав подтверждающие снимки (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Демонтаж бетонных сооружений между КПВВ "Станица Луганская" и разрушенным мостом происходит под пристальным наблюдением камеры российского пропагандиста с канала "Россия1" Евгения Попова. Более известного, как муж и партнер ведущей программы "60 минут" Ольги Скабеевои", – написал он.

Евгений Попов на мосту в "ЛНР" Facebook Юрия Клименко

По словам Клименко, он будет и дальше следить за тем, какую оценку даст "команда фейкосоздателей и провокаторов" этому событию. "Просто интересно, какой негатив можно "выжать" из миротворческих инициатив Украины", – удивился замглавы Луганской ОГА.

Евгений Попов на мосту в "ЛНР" Facebook Юрия Клименко

Евгений Попов на мосту в "ЛНР" Facebook Юрия Клименко

Мост в "ЛНР" Facebook Юрия Клименко

Отметим, ранее в Станично-Луганской РГА сообщили, что оккупанты не допустили специалистов с украинской стороны для обследования разрушенного моста.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова в одностороннем порядке начать восстановление моста в районе Станицы Луганской, если со стороны оккупированных территорий не начнется демонтаж фортификационных сооружений.

Заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак заявил, что ремонт моста возможен только после того, как оккупанты отведут войска.

Для пересекающих линию разграничения местных жителей ззапустили бесплатный автобус к мосту, за что они выразили благодарность Украине.

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