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Ждем новые фейки: муж Скабеевой засветился на скандальном мосту в "ЛНР"

3.3т Читать материал на украинском

В зоне проведения подготовительных работ по ремонту разрушенного моста около Станицы Луганской заметили российского пропагандиста и мужа скандальной ведущей Кремль-ТВ Ольги Скабеевой Евгения Попова.

Об этом сообщил в Facebook заместитель главы Луганской ОГА Юрий Клименко, опубликовав подтверждающие снимки (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Демонтаж бетонных сооружений между КПВВ "Станица Луганская" и разрушенным мостом происходит под пристальным наблюдением камеры российского пропагандиста с канала "Россия1" Евгения Попова. Более известного, как муж и партнер ведущей программы "60 минут" Ольги Скабеевои", – написал он.

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Евгений Попов на мосту в "ЛНР"

Евгений Попов на мосту в "ЛНР"

Facebook Юрия Клименко

По словам Клименко, он будет и дальше следить за тем, какую оценку даст "команда фейкосоздателей и провокаторов" этому событию. "Просто интересно, какой негатив можно "выжать" из миротворческих инициатив Украины", – удивился замглавы Луганской ОГА.

Евгений Попов на мосту в "ЛНР"

Евгений Попов на мосту в "ЛНР"

Facebook Юрия Клименко

Евгений Попов на мосту в "ЛНР"

Евгений Попов на мосту в "ЛНР"

Facebook Юрия Клименко

Мост в "ЛНР"

Мост в "ЛНР"

Facebook Юрия Клименко

Отметим, ранее в Станично-Луганской РГА сообщили, что оккупанты не допустили специалистов с украинской стороны для обследования разрушенного моста.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова в одностороннем порядке начать восстановление моста в районе Станицы Луганской, если со стороны оккупированных территорий не начнется демонтаж фортификационных сооружений.

  • Заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак заявил, что ремонт моста возможен только после того, как оккупанты отведут войска.

  • Для пересекающих линию разграничения местных жителей ззапустили бесплатный автобус к мосту, за что они выразили благодарность Украине.

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Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Темы
российская пропаганда Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персона
Ольга Скабеева
Место
Украина
Теги
Донбасс Новости Донбасса Новости ЛНР пропаганда
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
грохнете этого кокошного ушлепка
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